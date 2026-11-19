Dircote detiene a artistas Pedro Mo y Brenda Jah por presunta afiliación a organización terrorista El cantante Pedro Mo fue intervenido en Urcos, Cusco, mientras que Brenda Jah fue detenida en el Centro de Lima. Ambos rechazan los señalamientos y se espera información oficial sobre las investigaciones.

La Dircote detiene a los artistas Pedro Mo y Brenda Jah en investigaciones por presunto terrorismo. Las intervenciones ocurrieron el 19 de noviembre en Cusco y Lima. | composición LR

La Dircote detiene a los artistas Pedro Mo y Brenda Jah en investigaciones por presunto terrorismo. Las intervenciones ocurrieron el 19 de noviembre en Cusco y Lima. | composición LR

La Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional intervino este jueves 19 de noviembre a los artistas Pedro Mo y Brenda Jah, en el marco de una investigación por el presunto delito de terrorismo. Las detenciones se produjeron durante el mediodía en Cusco y Lima, respectivamente.

Pedro Mo fue intervenido en el distrito de Urcos, en Cusco, por efectivos de la Dircote. El propio artista difundió un video en sus redes sociales en el que registró parte del momento de su detención. En las imágenes, un agente policial le señala que la intervención se realiza porque presuntamente estaría afiliado a la organización terrorista Túpac Amaru.

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El cantante rechazó la acusación y sostuvo que la agrupación a la que pertenece tiene carácter cultural. Asimismo, afirmó que nunca ha utilizado un arma. Según el registro difundido, los agentes que participaron en la intervención se desplazaron hasta el lugar en vehículos y motocicletas policiales.

Brenda Jah también fue detenida

La artista Brenda Jah también fue intervenida durante el operativo. De acuerdo con registros difundidos, fue detenida y enmarrocada en el Centro de Lima durante el mediodía.

La información disponible hasta el momento señala que ambas intervenciones estuvieron a cargo de agentes de la Dircote. Sin embargo, no existe todavía información oficial publicada por la Policía Nacional o el Ministerio Público que precise los cargos formales, el número total de personas comprendidas en la investigación o si existen órdenes de detención contra otros ciudadanos.

En redes sociales comenzaron a difundirse versiones que señalan que serían alrededor de 16 las personas buscadas por presuntos delitos vinculados al terrorismo. Esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente.

¿Qué se sabe de la investigación?

La información sobre Pedro Mo proviene, por ahora, del registro audiovisual de su propia intervención. En el video, un agente menciona una presunta afiliación a la organización terrorista Túpac Amaru; no obstante, la versión difundida no equivale por sí sola a una imputación fiscal formal.

Ambos artistas permanecían detenidos hacia la 1:30 p.m. mientras se esperaba que las autoridades policiales informaran oficialmente sobre los motivos de las intervenciones y su situación legal.