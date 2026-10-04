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Sociedad

¿Habrá segunda vuelta para elegir alcalde? La regla electoral que muchos desconocen en las Elecciones Regionales y Municipales 2026

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se celebrarán en una sola jornada. En el caso de los alcaldes, la elección será por mayoría simple y no habrá segunda vuelta; no obstante, en las elecciones regionales existen excepciones.

El candidato que obtenga más votos válidos será declarado ganador, sin necesidad de alcanzar la mitad del total. En las elecciones municipales, los votos blancos y nulos no cuentan para la proclamación del alcalde.
El candidato que obtenga más votos válidos será declarado ganador, sin necesidad de alcanzar la mitad del total. En las elecciones municipales, los votos blancos y nulos no cuentan para la proclamación del alcalde.Foto: Andina/Composición LR
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En las Elecciones Regionales y Municipales 2026, los alcaldes provinciales y distritales serán definidos en una sola jornada electoral, sin posibilidad de una segunda vuelta. El candidato que consiga la mayor cantidad de votos válidos será proclamado ganador, independientemente del porcentaje que represente sobre el total.

La elección municipal se realiza bajo el principio de mayoría simple, por lo que no se exige alcanzar la mitad de los votos ni un porcentaje mínimo para obtener el cargo. Esta regla también permite que los electores distribuyan su voto entre distintas organizaciones políticas para los niveles regional, provincial y distrital, debido a que la cédula está organizada en bloques independientes.

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¿Habrá segunda vuelta para elegir alcalde en las Elecciones 2026? Así se define al ganador

En los comicios municipales, la victoria queda determinada desde la primera votación. El candidato que obtenga el mayor número de votos válidos en una provincia o distrito será elegido alcalde, sin importar si la diferencia frente al segundo puesto es amplia o reducida. Por ello, una candidatura puede ganar incluso con un porcentaje relativamente bajo si consigue superar a las demás listas participantes.

Para determinar el resultado, solo se consideran los votos válidos, es decir, aquellos en los que la marca del elector se realiza correctamente dentro del recuadro correspondiente. Los votos blancos y nulos no se asignan a ninguna candidatura. Además, la lista que gana obtiene la mitad más uno de las regidurías del concejo municipal, mientras los demás puestos se distribuyen de manera proporcional según los resultados obtenidos.

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Regiones sí tendrán segunda vuelta electoral si ningún candidato alcanza el 30% de los votos

La segunda vuelta sí está contemplada para las elecciones regionales, pero bajo una condición diferente a la establecida para los municipios. Para acceder directamente al cargo de gobernador regional, la fórmula debe alcanzar al menos el 30% de los votos válidos. Si ninguna candidatura llega a ese porcentaje, se convoca a una nueva votación entre las dos fórmulas que obtuvieron la mayor cantidad de votos.

Esta diferencia puede generar confusión porque las elecciones regionales y municipales se desarrollan de manera simultánea. Sin embargo, las reglas para definir a las autoridades no son iguales. En una misma cédula, los ciudadanos pueden escoger una organización política para el Gobierno Regional y otras distintas para las elecciones provincial y distrital, por lo que el resultado de un nivel no determina automáticamente los demás.

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