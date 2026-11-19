Debate Sánchez vs. Feijóo EN VIVO: últimas noticias, propuestas y cruces entre los candidatos antes de las elecciones del 29-N
El debate abordará cinco temas clave: vivienda, economía y fiscalidad, política social, lucha contra la corrupción y migración, con Feijóo abriendo y Sánchez cerrando las intervenciones.
Pedro Sánchez (PSOE) y Alberto Núñez Feijóo (PP) se enfrentan este jueves 19 de noviembre en el único cara a cara de la campaña, a diez días de las elecciones generales en España. El debate comenzará a las 10.00 p. m. en la España peninsular (4.00 p. m. en Perú). Sigue aquí en vivo las propuestas y los cruces entre ambos candidatos a la Presidencia del Gobierno.
La Academia de Televisión organiza el encuentro, que durará cerca de dos horas y estará moderado por María Casado. El intercambio se dividirá en cinco bloques sobre vivienda, economía y fiscalidad, política social y servicios públicos, lucha contra la corrupción y regeneración democrática, y migración y política exterior. Por sorteo, Feijóo abrirá el debate y Sánchez tendrá la última intervención.
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Debate entre Sánchez y Feijóo EN VIVO: sigue el minuto a minuto del cara a cara
Cinco temas marcarán el cara a cara entre Sánchez y Feijóo
El encuentro estará organizado en cinco bloques de 16 minutos cada uno. Los candidatos debatirán sobre vivienda, economía y fiscalidad, política social y servicios públicos, lucha contra la corrupción y regeneración democrática, además de migración y política exterior. Cada aspirante dispondrá de ocho minutos para intervenir en cada tema. También se contemplan dos pausas publicitarias de tres minutos, tras el segundo y cuarto bloque.
Una mesa de 2,5 metros separará a Sánchez y Feijóo
El cara a cara se desarrollará en el Plató A de Madrid Content City, en las instalaciones de Secuoya Content Group. Sánchez y Feijóo se ubicarán uno frente al otro en una mesa rectangular de 2,5 metros de longitud.
Horarios y bloques temáticos del cara a cara entre Feijóo y Sánchez
La Academia recibirá a Alberto Núñez Feijóo a las 20.30 horas y a Pedro Sánchez a las 20.45 para el encuentro moderado por María Casado. La cita contará con cinco áreas de discusión: Vivienda, Economía y Fiscalidad, Política Social y Servicios Públicos, Lucha contra la corrupción y Regeneración Democrática, junto a Migración y Política Exterior. Cada apartado durará 16 minutos —ocho por aspirante— con dos pausas comerciales de tres minutos tras los tramos segundo y cuarto.
Todo va quedando listo para el debate
La Academia tiene todo preparado para el encuentro moderado por su presidenta, María Casado. Alberto Núñez Feijóo acudirá al photocall a las 20.30 horas y abrirá las intervenciones, mientras que Pedro Sánchez arribará quince minutos después para clausurar el cara a cara según el sorteo.
Foto: RTVE