Debate Sánchez vs. Feijóo EN VIVO: últimas noticias, propuestas y cruces entre los candidatos antes de las elecciones del 29-N El debate abordará cinco temas clave: vivienda, economía y fiscalidad, política social, lucha contra la corrupción y migración, con Feijóo abriendo y Sánchez cerrando las intervenciones.

Pedro Sánchez (PSOE) y Alberto Núñez Feijóo (PP) protagonizan el único debate electoral este 19 de noviembre, a diez días de las elecciones generales en España.

Pedro Sánchez (PSOE) y Alberto Núñez Feijóo (PP) protagonizan el único debate electoral este 19 de noviembre, a diez días de las elecciones generales en España. Ilustración LR

Pedro Sánchez (PSOE) y Alberto Núñez Feijóo (PP) se enfrentan este jueves 19 de noviembre en el único cara a cara de la campaña, a diez días de las elecciones generales en España. El debate comenzará a las 10.00 p. m. en la España peninsular (4.00 p. m. en Perú). Sigue aquí en vivo las propuestas y los cruces entre ambos candidatos a la Presidencia del Gobierno.

La Academia de Televisión organiza el encuentro, que durará cerca de dos horas y estará moderado por María Casado. El intercambio se dividirá en cinco bloques sobre vivienda, economía y fiscalidad, política social y servicios públicos, lucha contra la corrupción y regeneración democrática, y migración y política exterior. Por sorteo, Feijóo abrirá el debate y Sánchez tendrá la última intervención.

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