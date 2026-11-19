Cae alias 'Guerrerito': detienen en Villa María del Triunfo a exactor que dio vida a Paolo Guerrero y lo vinculan al asesinato de un suboficial El comandante PNP Robert Parra indicó que Shapiama podría haber actuado en conjunto con otro individuo en el crimen del suboficial Miguel Ángel Huincha, ocurrido el 2 de noviembre.

Durante el operativo, la Policía encontró armas y drogas, y se investiga su conexión con el asesinato de un suboficial ocurrido en San Juan de Miraflores.

Durante el operativo, la Policía encontró armas y drogas, y se investiga su conexión con el asesinato de un suboficial ocurrido en San Juan de Miraflores. Foto: difusión

Ronny Rivan Shapiama Wickam, de 20 años, fue detenido por la Policía Nacional en Villa María del Triunfo (VMT), durante un operativo relacionado con denuncias sobre la presunta venta de drogas en un mototaxi . El joven, conocido por interpretar a Paolo Guerrero en la película biográfica del futbolista estrenada en 2016, también es investigado por su presunta participación en el asesinato de un suboficial ocurrido en San Juan de Miraflores.

La intervención se realizó en la zona limítrofe con Villa El Salvador, luego de que agentes recibieran información sobre la comercialización de estupefacientes y la presencia de personas sospechosas. Durante el procedimiento, los policías encontraron armas de fuego y drogas. Al verificar la identidad de los intervenidos, las autoridades detectaron que Shapiama estaría relacionado con el crimen del suboficial Miguel Ángel Huincha, fallecido el 2 de noviembre.

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Ronny Shapiama fue intervenido durante un operativo policial por presunta venta de drogas en VMT

El comandante PNP Robert Parra, jefe del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Villa María del Triunfo, explicó que la Policía recibió reportes sobre movimientos sospechosos en un mototaxi. Tras realizar labores de inteligencia para comprobar la información, los agentes organizaron un operativo en el sector señalado e intervinieron a varias personas, entre ellas el exactor conocido como alias ‘Guerrerito’.

Durante el procedimiento, las fuerzas del orden hallaron dos armas de fuego y sustancias ilícitas. La intervención se enmarca en una investigación por presunta comercialización de drogas. Según la información policial, fue durante las diligencias de identificación de los detenidos que se advirtió la posible relación de Shapiama con otro caso criminal que involucra la muerte de un integrante de la Policía Nacional.

Alias ‘Guerrerito’ es investigado por el asesinato del suboficial Miguel Ángel Huincha en SJM

De acuerdo con las declaraciones del comandante Parra, Shapiama estaría vinculado con otro sujeto, identificado con el alias de ‘Pierito’, en el asesinato del suboficial Miguel Ángel Huincha. El agente perdió la vida el 2 de noviembre durante el robo de su camioneta en San Juan de Miraflores. El jefe policial señaló que el joven de 20 años sería el presunto autor directo del crimen, una imputación que forma parte de las investigaciones del caso.