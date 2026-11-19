Es la misma foto de 1945. Franklin Roosevelt, Winston Churchill y Joseph Stalin están a punto de ganar la guerra. Es el selfie de tres aliados, pero no hay que engañarse. Pronto la Unión Soviética será enemiga de los otros dos países, como lo es ahora Rusia. La influyente Foreign Affairs dice que el tema sigue siendo las esferas de influencia.

Por eso, muchos analistas están llamando a la cumbre APEC de este año Yalta 2.0: hay más poder sobre la mesa, más sofisticación geopolítica y más peligros para los países intermedios. Yalta 1945 fue sobre cómo repartirse el mundo y evitar una nueva guerra mundial. Dos objetivos que fueron alcanzados sobre la mesa misma.

En ese 1945 solo había en el mundo vencedores y vencidos; no había países en condiciones de desafiar militarmente a alguna de las tres potencias. No pasa eso hoy, cuando Ucrania se enfrenta a Rusia, Irán a EE. UU. y varios países del Lejano Oriente no se dejan apabullar por China. Hay armas y recursos sofisticados por todas partes.

Occidente y los soviéticos sabían que su enemistad era un asunto de tiempo. De allí que el prestigioso general George Patton propusiera golpear sobre caliente y expulsar a las tropas soviéticas de Europa del Este, si fuera preciso usando fuerzas alemanas. Es más o menos lo que un informe de inteligencia británica llamaba «el plan imposible».

El plan realmente posible era la paz, con la fundación de las Naciones Unidas, la desmovilización de varios ejércitos y tomar en serio el arma nuclear. Unos 81 años después, la reunión en la costa del mar Negro (Crimea) ha mantenido sus objetivos. Pero ahora todo eso debe ser tomado con un gran grano de sal, pues hay conatos de serias guerras por todas partes.

Yalta 2.0. ¿Hay algo más que la coincidencia de tres jerarcas y el intento de promover el comercio en torno del océano Pacífico? No olvidemos que una China colonizada no pudo asistir a la reunión de 1945 y hoy disputa el primer lugar. Como con la URSS entonces, el regreso a una conflictividad con Occidente es una cuestión de tiempo.