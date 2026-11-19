Incendio forestal arrasa 250 hectáreas en Cusco: fuego sigue activo y afecta animales y cultivos de comunidades Un bombero resultó herido durante las labores de emergencia. Dirigente agrario cuestionó la limitada capacidad de respuesta y alertó que los campesinos no cuentan con capacitación ni equipos de protección.

Un incendio forestal de grandes proporciones continúa activo en los sectores de Sequeracay y Huillcapata, en la provincia y región del Cusco, y habría consumido aproximadamente 250 hectáreas de cobertura natural. El fuego, que se inició la tarde del último miércoles 18 de noviembre, se extendió hasta el sector de Qoricocha, en el distrito de Coya, provincia de Calca.

Durante las labores de control, un bombero resultó herido y fue trasladado al hospital de EsSalud, donde recibió atención por lesiones leves.

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La emergencia también afecta a las comunidades de la microcuenca de Qesermayo, cuyos pobladores reportan pérdidas de animales, cultivos y pastizales. Frente a esta situación, el presidente de la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru del Cusco (Fartac), Rolando Salas, informó que dirigentes agrarios se trasladaron a la zona para coordinar la entrega de ayuda junto con la Gerencia Regional de Agricultura.

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Cuestionan respuesta ante la emergencia

“Hay pérdida de animales, de productos y de pastizales. De alguna u otra manera hay que remediar la situación de nuestros hermanos que prácticamente están abandonados”, manifestó el dirigente, quien también señaló que la Liga Agraria Provincial del Cusco viene coordinando acciones para atender a las familias afectadas.

Salas cuestionó la limitada intervención de las instituciones durante las primeras horas de la emergencia. Indicó que la Liga Agraria y la Fartac solicitaron la intervención inmediata de los bomberos y de la Municipalidad Provincial del Cusco; sin embargo, aseguró que el personal que llegó inicialmente no pudo alcanzar los principales focos del incendio debido a las dificultades de acceso. “No sé en qué punto vamos a terminar, lastimosamente no tenemos la capacidad de mitigar este tipo de desastres”, advirtió.

Asimismo, alertó que los comuneros y brigadistas que participan en las labores de emergencia no cuentan con suficiente capacitación ni equipos de protección para enfrentar el fuego, lo que los expone a mayores riesgos.

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Habría un detenido por incendio forestal

Sobre el origen del siniestro, indicó que, según la información que recibió de la Policía, habría una persona detenida, por lo que las investigaciones deberán determinar las causas y posibles responsabilidades. En tanto, el Senamhi emitió una alerta roja por incremento de temperaturas diurnas en la costa y sierra, condiciones que favorecen la propagación de incendios forestales.