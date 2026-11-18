¡Hasta 10 horas sin luz! Pluz Energía confirma corte este jueves 19 de noviembre en Lima: 8 distritos afectados Pluz Energía anunció interrupciones programadas del servicio eléctrico en ocho distritos de Lima y Callao para este jueves 19 de noviembre. Algunos sectores estarán sin suministro hasta por 10 horas.

De acuerdo con la programación de la empresa, la suspensión responde a trabajos de mantenimiento destinados a mejorar la calidad del servicio eléctrico. Los sectores comprendidos pertenecen al Cercado de Lima, Los Olivos, Pueblo Libre, Carabayllo, Puente Piedra, Callao, Ventanilla y San Juan de Lurigancho.

Sin embargo, es importante precisar que el corte no afectará a todos los vecinos de estos distritos, sino únicamente a las calles, urbanizaciones y manzanas incluidas en el cronograma.

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¿Qué distritos se quedarán sin luz este jueves 19 de noviembre?

Los cortes se realizarán en diferentes horarios según la zona. Estos son los distritos comprendidos en la programación:

Distrito Horario Duración Cercado de Lima 8:00 a. m. a 6:00 p. m. 10 horas Pueblo Libre 8:00 a. m. a 6:00 p. m. 10 horas Callao 8:00 a. m. a 6:00 p. m. 10 horas Carabayllo 8:30 a. m. a 6:00 p. m. 9 horas y 30 minutos Puente Piedra 9:00 a. m. a 5:00 p. m. 8 horas Ventanilla 9:00 a. m. a 5:00 p. m. 8 horas San Juan de Lurigancho 9:00 a. m. a 5:00 p. m. / 11:00 a. m. a 5:00 p. m. 6 a 8 horas Los Olivos 2:00 p. m. a 4:30 p. m. 2 horas y 30 minutos

Cercado de Lima, Pueblo Libre y Callao: hasta 10 horas sin electricidad

Estos tres distritos registrarán las interrupciones más prolongadas, desde las 8.00 a. m. hasta las 6.00 p. m.

En el Cercado de Lima, las zonas afectadas serán la cuadra 4 del jirón Ocoña y la cuadra 5 de la avenida Nicolás de Piérola.

En Pueblo Libre, el corte comprenderá las cuadras 12 y 13 de la avenida Mariano H. Cornejo; las cuadras 1, 2 y 3 de la avenida Sevilla; la cuadra 1 de la calle Talavera; las cuadras 1 a 4 de los jirones Zaragoza y Granada; la cuadra 4 del parque San Martín; las cuadras 1 a 3 del jirón Bernardo O'Higgins y la cuadra 1 de la calle Andalucía.

En el Callao, la interrupción afectará las cuadras 8 y 9 de la avenida Buenos Aires; las cuadras 1 y 2 del jirón Almirante Guisse; la cuadra 8 de la avenida Almirante Grau; las cuadras 8 y 9 de la avenida Miguel Grau; las cuadras 4 a 7 de la avenida Sáenz Peña; las cuadras 1 y 2 de los jirones Marco Polo, Saloom y Cochrane; las cuadras 4 a 7 del jirón Colón y el Mercado Central del Callao.

Carabayllo, Puente Piedra y Ventanilla: conoce las zonas afectadas

En Carabayllo, el corte está programado desde las 8.30 a. m. hasta las 6.00 p. m. y afectará al Programa de Vivienda Vista Hermosa, específicamente las manzanas A, B, C y D.

En Puente Piedra, la suspensión comenzará a las 9.00 a. m. y finalizará a las 5.00 p. m. Las zonas comprendidas son la urbanización Residencial El Dorado, manzanas F1, F2, F3 y F4; la Asociación de Pequeños Avicultores El Dorado, manzana E2; y la Asociación de Vivienda El Dorado, manzana F.

Mientras tanto, en Ventanilla, el servicio se interrumpirá desde las 9.00 a. m. hasta las 5.00 p. m. en la Asociación Ecoplaya Los Delfines, manzanas D, E y O.

Los Olivos y San Juan de Lurigancho: horarios y calles sin luz

En Los Olivos, la interrupción se realizará desde las 2.00 p. m. hasta las 4.30 p. m. en la urbanización Pro Lima, incluyendo las manzanas B, C, D, F, G, H, LL, M, Ñ y R.

Por su parte, San Juan de Lurigancho tendrá dos horarios de suspensión.

De 11.00 a. m. a 5.00 p. m., el corte comprenderá las manzanas E y F de la urbanización Canto Grande, la cuadra 6 de la calle El Rosario y la cuadra 8 del jirón La Capilla.

De 9.00 a. m. a 5.00 p. m., estarán comprendidas la manzana N de Canto Grande, la cuadra 4 de la avenida San Martín de Porres Este, la cuadra 35 del jirón Río Amazonas, las manzanas A, A prima, A1, K2, L1, M1 y N1 de Canto Rey, así como las manzanas K prima, K2, K2 prima y L prima de la Asociación Pro Vivienda Garagay.

¿Cómo saber si tu vivienda está incluida en el corte de luz de Pluz?

Los ciudadanos pueden verificar los cortes programados mediante los canales oficiales de Pluz Energía y revisar si su dirección se encuentra entre las zonas afectadas.

Ante la suspensión, se recomienda cargar los celulares y equipos electrónicos con anticipación, desconectar los electrodomésticos sensibles a las variaciones de voltaje y contar con linternas recargables.

Asimismo, es conveniente evitar abrir constantemente la refrigeradora para conservar la temperatura de los alimentos durante la interrupción.

Para consultas o emergencias, los usuarios pueden comunicarse con el Fonocliente de Pluz Energía al 517-1717, disponible las 24 horas del día.

Finalmente, la empresa advierte que los horarios de los cortes programados podrían variar según el desarrollo de los trabajos de mantenimiento.