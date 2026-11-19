Crisis en la UNSAAC: estudiantes toman universidad por tercer día en Cusco y exigen elecciones Universitarios cuestionan retrasos en el cronograma electoral y piden atención a problemas de infraestructura, comedor y examen de admisión en Curahuasi.

Estudiantes de la UNSAAC mantienen tomada la Ciudad Universitaria de Perayoc por tercer día debido al incumplimiento del cronograma electoral y demandas de gestión.

Estudiantes de la UNSAAC mantienen tomada la Ciudad Universitaria de Perayoc por tercer día debido al incumplimiento del cronograma electoral y demandas de gestión.

Los estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) mantienen tomada la Ciudad Universitaria de Perayoc por tercer día consecutivo, en protesta por el incumplimiento del cronograma electoral y una serie de demandas relacionadas con la gestión y los servicios que brinda la casa de estudios.

La medida de fuerza se inició debido a los retrasos en el proceso para elegir a los representantes que permitirán completar la Asamblea Universitaria y los consejos de facultad. Los universitarios sostienen que la falta de estos órganos afecta la institucionalidad de la universidad y dificulta la atención de sus principales reclamos.

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La Federación Universitaria del Cusco (FUC) ya había advertido esta semana sobre las reiteradas postergaciones del proceso electoral docente. Su dirigencia cuestionó que, mientras no se concrete la elección, se limite la participación estudiantil en las decisiones de la universidad y se dificulte el funcionamiento de la Asamblea Universitaria.

¿Qué exigen los estudiantes de la UNSAAC?

Entre sus principales demandas se encuentra el cumplimiento del cronograma electoral y la conformación de los órganos de gobierno universitario. Los estudiantes consideran que estas instancias son necesarias para garantizar una gestión adecuada y atender los problemas que afectan a la comunidad universitaria.

Además, reclaman mejoras en la infraestructura y el equipamiento de la UNSAAC, así como atención a las deficiencias que, según denuncian, persisten en el comedor universitario.

Otro de sus pedidos está relacionado con el examen de admisión en Curahuasi. Los estudiantes solicitan que se otorguen garantías para el desarrollo de este proceso.

Asimismo, han cuestionado a algunas autoridades de la actual gestión y planteado la remoción de funcionarios que, según sostienen, tendrían antecedentes cuestionables.

Intentos de diálogo no prosperaron

En medio de la protesta, las autoridades universitarias intentaron instalar una mesa de diálogo con representantes estudiantiles. Sin embargo, la reunión convocada no llegó a concretarse debido a la ausencia de los estudiantes invitados.

De acuerdo con información difundida sobre el encuentro, seis representantes estudiantiles fueron convocados al Rectorado, pero no acudieron. Los universitarios mantienen como una de sus principales condiciones la atención del pedido referido al cronograma electoral.

Mientras continúa la toma, las clases se desarrollan de manera virtual. Los estudiantes expresaron su preocupación porque la prolongación del conflicto pueda afectar la culminación del semestre académico.

Docentes respaldan reclamo por elecciones

Los sindicatos de docentes de la UNSAAC también se pronunciaron sobre la situación. Los gremios exigieron a las autoridades respetar los procesos electorales y expresaron su solidaridad con los estudiantes.

La institución cuenta con un Comité Electoral Universitario encargado de conducir los procesos de elección y mantiene publicados en su plataforma oficial resoluciones, cronogramas, padrones y otros documentos relacionados con las elecciones.

La protesta se mantiene este jueves, mientras estudiantes y autoridades aún no alcanzan un acuerdo que permita levantar la toma de la Ciudad Universitaria.