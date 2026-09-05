MÁXIMA ATENCIÓN | Bancos en EE.UU anuncian cierre masivo para este 7 de septiembre: Esta es la razón

Bancos en EE.UU anuncian cierre masivo para este 7 de septiembre. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales

Bancos en EE.UU anuncian cierre masivo para este 7 de septiembre. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales

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Si necesitas hacer cualquier pago o trámite bancario, deberás tomar tus precauciones pues los bancos en todo Estados Unidos, incluidos Bank of America, Wells Fargo y Chase anunciaron el cierre de todas sus sucursales el próximo lunes 7 de septiembre debido a que es un feriado federal oficial en el calendario.

Cabe mencionar que si bien las sucursales bancarias físicas de Estados Unidos estarán cerradas, la verdad es que aún podrán realizarse trámites de manera online.

¿Por qué los bancos cerrarán el 7 de septiembre?

Los bancos nacionales suelen seguir el calendario de feriados de la Reserva Federal y debido a que cuentan con 11 feriados federales oficiales, tanto las entidades bancarias grandes como los bancos regionales y las cooperativas de crédito no pueden prestar sus servicios y también cierran.

En este sentido, los bancos cerrarán durante el próximo feriado que es el Labor Day (Día del Trabajo). Cada año, el Labor Day se conmemora el primer lunes de septiembre, por lo que este 2026 se celebra el 7 de septiembre. Los servicios en las sucursales físicas de los bancos se reanudarán el martes 8 de septiembre del 2026.

¿Cuáles son los bancos que cerrarán en el Labor Day de EE.UU.?

La lista de bancos que cerrarán el lunes 7 de septiembre incluye a: Bank of America, Wells Fargo, JP Morgan, Goldman Sachs, Chase, Citibank, U.S. Bank, SunTrust Bank, Capital One, Citizens Bank, Santander Bank y BBVA Compass, entre otros bancos grandes y regionales.

A pesar de que los bancos cerrarán esa fecha, las transacciones a través de la banca en línea o el cajero automático sí estarán disponibles en estos días.

Los usuarios pueden completar la mayoría de las tareas bancarias cotidianas; sin embargo, es importante considerar que al programar pagos en feriados federales, su proceso podría iniciar una vez que se reanuden los servicios al siguiente día hábil.