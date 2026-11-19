Rafael López Aliaga no podrá asumir como alcalde de Lima: JNE rechaza pedido de reconsideración de Renovación Popular El Pleno del JNE fue tajante: las decisiones emitidas por el ente electoral son definitivas y no están sujetas a revisión. De esta manera, Jeanette Alonzo será la segunda regidora hábil que asumirá las riendas de la Municipalidad de Lima.

Renovación Popular había pedido al JNE revocar decisión que impide a exalcaldes inscritos como regidores asumir el sillón municipal. Foto: Difusión | Foto: Andina

Renovación Popular había pedido al JNE revocar decisión que impide a exalcaldes inscritos como regidores asumir el sillón municipal. Foto: Difusión | Foto: Andina

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó el pedido de reconsideración presentado por Renovación Popular para que Rafael López Aliaga pueda asumir como alcalde de Lima a través de la sucesión como primer regidor.

De acuerdo con el documento al que accedió La República, el JNE fue tajante: todas las decisiones emitidas por última instancia electoral son definitivas y no están sujetas a revisión, tal como lo establece el artículo 181 de la Constitución Política.

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Como se recuerda, el pasado 10 de noviembre, el partido solicitó a la autoridad electoral reconsiderar el tercer punto de la Resolución n.º 4557-2026-JNE. En dicho apartado, se estableció que el primer regidor no está habilitado para asumir la alcaldía si ya ejerció ese cargo durante el periodo anterior, debido a la restricción contemplada en el artículo 194 de la Constitución. En consecuencia, corresponde proclamar como alcalde al siguiente regidor que cumpla con los requisitos legales.

"Constituyen cosa juzgada en materia electoral, lo que no permite que contra ellos proceda recurso ni acción de garantía alguna. (...) resultan improcedentes, en esta sede, los pedidos de revisión o reevaluación de las decisiones expedidas por este órgano electoral, independientemente de la denominación o sumilla que se le dé al escrito; esto es, “reclamos”, “nulidad”, “queja”, “recurso de reconsideración”, “recurso excepcional”, “recurso extraordinario”, “revisión” u otro análogo", explica el JNE.

De esta manera, tal como lo adelantó La República, el JNE zanjó el tema de la reelección encubierta de López Aliaga y no hay forma de que pueda asumir la alcaldía de Lima. Ahora, será Jeanette Alonzo quien tome las riendas de la Municipalidad de Lima luego de que se le entreguen las credenciales del puesto.

Decisión final del JNE sobre López Aliaga

JNE rechaza haber tomado una decisión arbitraria contra López Aliaga

El JNE también defendió su decisión de frenar la reelección encubierta, pese a que hizo pública su postura luego de las elecciones del 4 de octubre.

Señaló que si Renovación Popular no está conforme con el fallo emitido, eso "no significa, en modo alguno, que el colegiado haya expedido una decisión arbitraria".

"Por el contrario, la Resolución N.º 4557-2026-JNE contiene en los respectivos votos en mayoría y minoría, el análisis y deliberación sobre el alcance del artículo 194 de la Carta Magna, que se cuestiona", precisó y mandó el archivo definitivo el pedido de Renovación Popular.