Caída del Banco de la Nación hoy: entidad reporta nuevas fallas en su app y Banca por Internet y lanza advertencia a usuarios La entidad financiera recomendó no desinstalar la App BN durante las incidencias, ya que eliminarla requeriría una nueva afiliación presencial de la Clave Dinámica Digital en agencias.

El Banco de la Nación informó sobre fallas en sus canales digitales, afectando el acceso a la App BN y la Banca por Internet.

El Banco de la Nación informó sobre fallas en sus canales digitales, afectando el acceso a la App BN y la Banca por Internet. Foto: Andina/Composición LR

El Banco de la Nación reportó este jueves 19 de noviembre nuevos inconvenientes en el funcionamiento de sus canales digitales, luego de que una incidencia registrada el día anterior afectara el acceso a la App BN y la Banca por Internet . Aunque ambos servicios llegaron a restablecerse, la entidad advirtió que volvieron a presentarse dificultades que podrían impedir a los usuarios ingresar a sus cuentas y realizar operaciones.

A través de un comunicado, el banco informó que su equipo trabaja para recuperar el funcionamiento de las plataformas a la brevedad posible. Además, pidió a sus clientes tomar precauciones mientras persisten los problemas, en especial evitar desinstalar la aplicación móvil, debido a un requisito relacionado con la Clave Dinámica Digital.

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Comunicado del Banco de la Nación sobre la caída de su sistema.

Banco de la Nación pide no desinstalar la App BN por problemas con la Clave Dinámica Digital

La entidad financiera recomendó a los usuarios conservar la App BN instalada en sus dispositivos, pese a las dificultades para acceder al servicio. Según explicó, quienes eliminen la aplicación tendrán que realizar nuevamente la afiliación presencial de su Clave Dinámica Digital en cualquiera de sus agencias. Por ese motivo, el banco pidió no desinstalarla mientras se trabaja en la recuperación de sus canales digitales.

La advertencia se produce en medio de las nuevas fallas que afectan tanto a la aplicación móvil como a la plataforma de Banca por Internet. El Banco de la Nación señaló que los inconvenientes podrían dificultar el ingreso y la ejecución de operaciones por ambas vías. Asimismo, lamentó las molestias ocasionadas y agradeció la comprensión de sus clientes, aunque no precisó una hora o fecha para la recuperación completa de los servicios.