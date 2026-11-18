¡Hasta 12 horas sin agua! Sedapal confirma corte de servicio este jueves 19 de noviembre en Lima: AQUÍ los distritos afectados Sedapal anunció cortes programados de agua potable para este jueves 19 de noviembre en sectores de Lima y Huarochirí. Conoce los seis distritos afectados, los horarios y las zonas donde se suspenderá el servicio.

Corte de agua Sedapal para el 19 de noviembre

Corte de agua Sedapal para el 19 de noviembre

¡Atención, vecinos de Lima! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció una nueva jornada de cortes de agua para este jueves 19 de noviembre de 2026. La suspensión afectará a sectores de seis distritos de Lima y Huarochirí, donde miles de residentes deberán tomar precauciones ante una interrupción que podría extenderse hasta por 12 horas.

Según el cronograma difundido, los trabajos forman parte del mantenimiento de la infraestructura sanitaria y de las redes de distribución. Las interrupciones comenzarán desde las 8.00 a. m. en determinadas zonas, mientras que en otras se iniciarán a las 9.00 a. m. o 10.00 a. m.

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Es importante precisar que el corte no afectará a la totalidad de los distritos mencionados, sino únicamente a los asentamientos humanos, urbanizaciones, calles y sectores incluidos en la programación.

¿Qué distritos se quedarán sin agua este jueves 19 de noviembre?

De acuerdo con el cronograma publicado, estos son los seis distritos comprendidos en las interrupciones:

Distrito Horario Duración Villa El Salvador 8:00 a. m. a 8:00 p. m. 12 horas Lurín 8:00 a. m. a 8:00 p. m. 12 horas San Antonio de Huarochirí 8:00 a. m. a 8:00 p. m. 12 horas Lurigancho-Chosica 8:00 a. m. a 8:00 p. m. 12 horas San Juan de Lurigancho 9:00 a. m. a 9:00 p. m. 12 horas La Victoria 10:00 a. m. a 10:00 p. m. 12 horas

Villa El Salvador: sectores que estarán 12 horas sin agua

En Villa El Salvador, la suspensión está prevista desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m. y comprenderá el sector 329.

Entre las zonas afectadas figuran:

Asentamiento humano Barrio Japonés.

Urbanización Pachacámac, cuarta etapa.

Sector 2, barrios 2, 3 y 4.

Asentamiento humano Edilberto Ramos, grupos 2 y 3, en las manzanas A1, B1, C1, D1, F1, G1, O, P, Q, R, S, T, Y y Z.

Parque Metropolitano.

Asentamiento humano Los Aires de Pachacámac y ampliación.

Asentamiento humano Virgen de la Candelaria.

Asentamiento humano Las Brisas de Pachacámac y ampliación.

Asentamiento humano Villa Unión.

Sectores Max Uhle y 20 de Octubre.

Asentamiento humano Víctor Chero Ramos.

Sector Lomas de Mamacona.

Lurín y San Antonio de Huarochirí: zonas afectadas

En Lurín, el corte se realizará desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m., específicamente en el sector 450.

Las zonas comprendidas son los asentamientos humanos 19 de Julio y San Camilo; Villa Alejandro, primera, segunda y tercera etapa; Príncipe de Asturias, grupo F; UPIS San José y el pueblo joven Julio C. Tello.

Por su parte, en San Antonio de Huarochirí, la interrupción tendrá el mismo horario y afectará al asentamiento humano Los Portales de Basilio Auqui, anexo 08-ECNC, así como a la avenida 16 de Mayo y la avenida Basilio Auqui N.° 2.

Lurigancho-Chosica y San Juan de Lurigancho: conoce los horarios

En Lurigancho-Chosica, el servicio será suspendido desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.

Las zonas afectadas son la comunidad campesina Las Viñas de Media Luna, el asentamiento humano Violeta Correa de Belaúnde y el asentamiento humano Herta La Campiña de Cajamarquilla, sector B.

En San Juan de Lurigancho, la interrupción comenzará a las 9.00 a. m. y finalizará a las 9.00 p. m.

Entre las zonas incluidas figuran:

Agrupación El Sudario.

Proyecto Integral Nuevo San Juan, sector Lomas de Casa Blanca.

Agrupación Familiar Santa Rosa de Lima.

Proyecto Integral Nuevo San Juan, sector Chavín de Huántar.

Agrupación Punta Hermoza.

Proyecto Integral Nuevo San Juan, sector Alto Cenepa.

Proyecto Integral Nuevo San Juan, sector 14 de Setiembre.

Brisas 14 de Setiembre.

Asentamiento humano Saúl Cantoral Huamaní.

Proyecto Integral Nuevo San Juan, sector Juan Valer Sandoval.

Agrupaciones Virgen del Carmen y Jesús de Nazaret.

Agrupación Familiar 27 de Enero, comité E01.

Proyecto Integral Nuevo San Juan, sector 16 de Diciembre de Nueva Juventud Lomas de Casa Blanca.

Proyecto Integral Nuevo San Juan, sector 7 de Junio.

Agrupaciones Sagrado Corazón de Jesús y Nuevo Perú.

Asentamiento humano Alto Cenepa Ampliación.

La Victoria: urbanizaciones que estarán sin agua hasta las 10.00 p. m.

En La Victoria, la suspensión está programada desde las 10.00 a. m. hasta las 10.00 p. m.

Los sectores comprendidos incluyen las urbanizaciones Santa Catalina, Balconcillo, Montecarlo y La Pólvora, así como el pueblo joven Matute.

La programación también contempla calles ubicadas dentro de los siguientes cuadrantes:

Avenidas Canadá, Esteban Campodónico y Paseo de la República, además de la calle Julián Arce.

Calles Julián Arce, Carlos Villarán y Solidaridad, junto con las avenidas Esteban Campodónico, Javier Prado Oeste y Paseo de la República.

Avenidas Palermo, Las Américas y Canadá, y la prolongación Parinacochas.

Los residentes deberán revisar el detalle de su dirección, debido a que la interrupción comprende sectores delimitados y no necesariamente todas las viviendas de las urbanizaciones mencionadas.

¿Cómo saber si tu vivienda está incluida en el corte de agua de Sedapal?

Los usuarios pueden consultar los avisos de interrupciones programadas mediante los canales oficiales de Sedapal para verificar si su domicilio está comprendido en el cronograma.

Ante el corte, se recomienda almacenar agua potable en recipientes limpios y tapados, reservar una cantidad suficiente para la preparación de alimentos y la higiene personal, y evitar actividades que impliquen un consumo innecesario.

Finalmente, los vecinos deberán mantenerse atentos a posibles modificaciones en los horarios, debido a que el restablecimiento del servicio puede variar según el desarrollo de los trabajos de mantenimiento.