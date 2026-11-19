Resultados preliminares del Ascenso Docente 2026: consulta AQUÍ tu puntaje y revisa cómo presentar reclamos El Ministerio de Educación publicó este jueves 19 de noviembre los resultados preliminares de la Prueba Nacional del Concurso de Ascenso Docente 2026. Los profesores pueden revisar su puntaje y descargar su ficha de respuestas con su usuario y contraseña.

Los resultados finales del Ascenso Docente 2026 se publicarán el 12 de febrero de 2027.

Los resultados finales del Ascenso Docente 2026 se publicarán el 12 de febrero de 2027. Foto: composición LR

Miles de docentes que participaron en el Concurso de Ascenso 2026 ya pueden consultar sus resultados preliminares de la Prueba Nacional. El Ministerio de Educación (Minedu) habilitó la consulta individual este jueves 19 de noviembre, de acuerdo con el cronograma oficial del proceso.

La evaluación se realizó el pasado 8 de noviembre y convocó a profesores de Educación Básica que buscan avanzar en la Carrera Pública Magisterial (CPM) y acceder a una escala remunerativa superior. Los resultados permitirán conocer qué postulantes alcanzaron el puntaje mínimo requerido para continuar a la Etapa Descentralizada del concurso.

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¿Dónde consultar los resultados preliminares del Ascenso Docente 2026?

Los participantes deben ingresar al portal oficial del Concurso de Ascenso Docente 2026 del Minedu y acceder al aplicativo de consulta individual. Para revisar su calificación, necesitan ingresar con su usuario y contraseña registrados durante la inscripción.

Además del puntaje obtenido, los docentes pueden descargar su ficha de respuestas escaneada, documento que les permitirá verificar las marcas registradas durante la evaluación y contrastarlas con la calificación preliminar.

¿Hasta cuándo se pueden presentar reclamos por el puntaje?

Los docentes que no estén conformes con su resultado podrán presentar reclamos del 20 al 26 de noviembre de 2026, a través del aplicativo habilitado por la Dirección de Evaluación Docente (DIED).

El reclamo solo podrá referirse a la lectura de la ficha de respuestas o al puntaje obtenido en la Prueba Nacional. El Minedu resolverá estas solicitudes entre el 20 de noviembre y el 3 de diciembre.

Luego, el 4 de diciembre se publicará la relación de postulantes con los resultados finales de la Prueba Nacional. Esta calificación determinará quiénes continúan a la siguiente etapa del concurso.

¿Cuándo se publicarán los resultados finales del Ascenso Docente 2026?

Los profesores que superen el puntaje mínimo exigido para la escala a la que postulan pasarán a la Etapa Descentralizada. En esta fase, el Comité de Evaluación verificará los requisitos, revisará la trayectoria profesional y registrará las calificaciones correspondientes.

Según el cronograma del Minedu, los resultados preliminares de esta etapa se publicarán el 26 de enero de 2027. Los reclamos podrán presentarse del 27 de enero al 4 de febrero, mientras que los resultados finales se conocerán el 12 de febrero.

La publicación de los ganadores de las vacantes de ascenso está prevista para el 17 de febrero de 2027 y la vigencia de los ascensos comenzará el 1 de marzo de ese año.