Luis Galarreta defendió la participación de Allan Dyer, hijo del ministro de Salud, en actividades dentro del Ejecutivo. El presidente del Consejo de Ministros destacó su preparación académica y recordó que él mismo lo calificó como el “arma secreta” de la campaña electoral. “Es un chico extraordinario que tiene estudios en el exterior”, sostuvo al justificar su presencia en el Gobierno, pese a los cuestionamientos por su vínculo familiar con un integrante del gabinete.

Durante sus declaraciones, el jefe de la PCM reconoció que Dyer es el único familiar de un ministro que participa en este tipo de actividades dentro del Ejecutivo. “Salvo el caso que se comentó de Allan Dyer, no hay ningún otro familiar que esté tomando decisiones o asesoría en el Ejecutivo”, afirmó. Con esta declaración, Galarreta confirmó que el joven tiene participación en labores relacionadas con distintas carteras ministeriales.

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Para defender su presencia, el primer ministro hizo referencia a la edad y formación académica del hijo del titular de Salud. «Creen que porque tiene 22 años no tiene estudio. Es joven, tiene estudio, está muy preparado», manifestó. También recordó que fue él quien lo presentó durante una entrevista como el «arma secreta» de la campaña, debido a las capacidades que le atribuyó.

Galarreta aseguró que Dyer fue convocado por la Corporación Andina de Fomento (CAF) y que no recibe una remuneración del Estado. Sin embargo, no detalló las condiciones de esa convocatoria ni precisó bajo qué modalidad desarrolla sus actividades dentro de las instituciones públicas. Su explicación se centró en justificar la presencia del joven y describir las tareas que tiene asignadas.

¿Qué funciones cumple Allan Dyer en los ministerios?

Según explicó Luis Galarreta, el trabajo de Allan Dyer consiste en acudir a diferentes ministerios para recopilar información sobre sus respectivas gestiones. El objetivo, de acuerdo con el primer ministro, es construir una base de datos que permita hacer seguimiento a cada sector del Ejecutivo.

“El encargo de ellos es ir a los ministerios a levantar información para armar nuestra base de datos que va a hacerle el seguimiento a cada ministerio”, señaló. De esta manera, Galarreta describió una labor que involucra el acceso a información de distintas carteras, aunque no precisó qué datos puede solicitar el joven ni cuáles son los alcances de su intervención.

La explicación del jefe de la PCM dejó pendientes detalles sobre la participación del hijo del ministro de Salud. No informó quién supervisa sus actividades, qué documento formaliza su convocatoria por parte de la CAF ni cuáles son las condiciones bajo las que ingresa a los ministerios.