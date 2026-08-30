Santa Rosa de Lima: así se viven las celebraciones, procesión y visitas al santuario este domingo 30 de agosto

Además, la tradición se adapta a la era digital, permitiendo que fieles envíen sus cartas de manera virtual. Desde distintas regiones, celebraciones como danzas y ferias honran a Santa Rosa. | Foto: Carlos Félix/Composición LR

Además, la tradición se adapta a la era digital, permitiendo que fieles envíen sus cartas de manera virtual. Desde distintas regiones, celebraciones como danzas y ferias honran a Santa Rosa. | Foto: Carlos Félix/Composición LR

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La devoción por Santa Rosa de Lima vuelve a congregar este domingo 30 de agosto a miles de personas en la capital y diferentes regiones del país. Desde primeras horas del día, fieles acuden al santuario ubicado en la avenida Tacna para participar en las actividades religiosas y cumplir una de las tradiciones más conocidas de esta fecha: dejar una carta con peticiones y agradecimientos en el Pozo de los Deseos.

La jornada no se concentra únicamente en el Centro Histórico. Santa Rosa de Quives, en la provincia limeña de Canta, recibe peregrinos que llegan hasta el lugar donde la santa pasó parte de su vida, mientras que localidades de Junín, Áncash, Pasco y otras regiones desarrollan procesiones, misas, danzas y actividades culturales. En Lima, las autoridades estimaron una afluencia superior a 50.000 visitantes y establecieron medidas para ordenar el desplazamiento de los asistentes.

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Miles de fieles abarrotan las calles de Lima en la tradicional procesión de Santa Rosa.

Miles de fieles llegan al santuario y forman largas filas para ingresar al Pozo de los Deseos

Uno de los puntos con mayor concentración de personas es el santuario de Santa Rosa de Lima, en la avenida Tacna. Desde la madrugada se registran filas de devotos que esperan su turno para depositar cartas en el tradicional pozo, donde cada 30 de agosto se acumulan mensajes con pedidos, agradecimientos y deseos.

Para agilizar el desplazamiento de los visitantes, se establecieron circuitos separados entre quienes buscan ingresar al Pozo de los Deseos y aquellos que participan en las celebraciones religiosas. El acceso al pozo se realiza mediante una puerta provisional ubicada en la primera cuadra de la avenida Tacna, mientras que la salida está orientada hacia el jirón Conde de Superunda.

Las personas que acuden a las misas siguen un recorrido diferente. Las ceremonias religiosas se realizan durante la jornada y las filas han llegado a extenderse hacia el Rímac debido a la cantidad de asistentes.

Como parte de la organización, personal municipal distribuyó más de 2.000 cartas impresas y lapiceros para que los visitantes puedan escribir sus mensajes mientras esperan. El operativo contempla además la presencia de agentes municipales y efectivos policiales en los alrededores del santuario.

Cartas al Pozo de los Deseos también llegan de manera virtual desde Perú y el extranjero

La tradición de escribirle a Santa Rosa ya no exige necesariamente acudir de manera presencial al santuario. Para esta celebración se habilitaron alternativas digitales dirigidas especialmente a quienes viven en otras regiones o se encuentran fuera del Perú.

Los devotos pueden enviar sus cartas mediante canales virtuales como WhatsApp y correo electrónico. Posteriormente, los mensajes son impresos para ser depositados en el Pozo de los Deseos, permitiendo que las personas que no consiguieron trasladarse hasta el Centro Histórico también participen de esta costumbre.

La modalidad complementa una tradición que cada año moviliza a miles de personas hacia el santuario. Los mensajes suelen contener peticiones relacionadas con la familia, trabajo, estudios y otras circunstancias personales, además de agradecimientos atribuidos a la intercesión de la santa.

La celebración del 30 de agosto tiene además un significado especial para distintas instituciones. Santa Rosa es patrona de la Policía Nacional del Perú, que realiza actos conmemorativos en su honor. La fecha coincide también con el Día de la Enfermería Peruana.

Santa Rosa de Quives recibe peregrinos y celebra su día central con misas y procesión

A unos 80 kilómetros al noreste de la ciudad de Lima, Santa Rosa de Quives se convierte en otro de los principales destinos de peregrinación durante esta fecha. El distrito de la provincia de Canta conserva espacios relacionados con la infancia y adolescencia de Isabel Flores de Oliva, nombre con el que fue bautizada Santa Rosa de Lima.

Las actividades comenzaron desde la víspera y continúan este domingo con las ceremonias correspondientes al día central. Los fieles participan en misas en la iglesia matriz de Quives y visitan la ermita y otros espacios vinculados con la historia de la santa.

Después del mediodía está prevista la procesión de la imagen por las principales calles del distrito, una de las actividades que tradicionalmente concentra mayor cantidad de visitantes.

De Junín a Áncash y Pasco: regiones celebran a Santa Rosa con procesiones, danzas y ferias

Las expresiones de devoción se extienden mucho más allá de Lima. En Santa Rosa de Ocopa, provincia de Concepción, en Junín, la festividad está estrechamente relacionada con el histórico convento que lleva el nombre de la santa. Las celebraciones incluyen recorridos procesionales y expresiones tradicionales como la Chonguinada y la Tunantada.

En Áncash, Chiquián también desarrolla una celebración que combina elementos religiosos y costumbres andinas. Entre sus expresiones destaca la Comparsa Inca Capitán, mientras que misas, actividades festivas y otras manifestaciones culturales acompañan los días dedicados a la patrona.

La devoción también llega a Yanama, en la provincia de Yungay, donde las actividades comenzaron desde el 23 de agosto y se prolongan durante varios días con ceremonias religiosas, propuestas culturales y festivales gastronómicos.

En Pasco, Oxapampa mantiene una relación histórica con esta festividad, pues la ciudad fue fundada bajo el nombre de Santa Rosa de Oxapampa. Las celebraciones reúnen misas y procesiones con ferias gastronómicas, música y danzas vinculadas con la diversidad cultural de la provincia.

Otros puntos de Huancavelica, Huánuco, Apurímac, Piura, La Libertad, Tumbes, San Martín, Ucayali y Amazonas también mantienen homenajes a Santa Rosa. Aunque las costumbres cambian de acuerdo con cada localidad, las procesiones y ceremonias religiosas convierten al 30 de agosto en una jornada de celebración que se extiende por distintas zonas del país.