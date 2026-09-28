Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVOSigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
EN VIVO

¿Qué es un hábeas corpus? y Tribunal Constitucional | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Papa León XIV llega al Perú: Gobierno evalúa declarar feriado para estos trabajadores en noviembre

El Ejecutivo también analiza establecer jornadas no laborables en las regiones que forman parte del recorrido del pontífice, incluyendo Lima, Lambayeque, Cusco, Ucayali, Cajamarca y el Callao.

La posible visita del papa León XIV al Perú en noviembre podría derivar en cambios en el calendario laboral. El Gobierno evalúa establecer el 16 de noviembre como feriado nacional.
La posible visita del papa León XIV al Perú en noviembre podría derivar en cambios en el calendario laboral. El Gobierno evalúa establecer el 16 de noviembre como feriado nacional. | composición Radio Yaraví
Por
google iconLa República en Google

La visita del papa León XIV al Perú podría generar modificaciones en el calendario laboral de noviembre. El Gobierno mantiene la medida en evaluación y analiza establecer una fecha de alcance nacional y otras de carácter regional.

El planteamiento más reciente del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) contempla la posibilidad de declarar feriado nacional el lunes 16 de noviembre, fecha en la que León XIV presidirá una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas, en Lima.

Video destacado

TELLO PARCHA A KEIKO POR DISCURSO Y "PERSONA PODEROSA" MANDÓ A MATAR A 'CHINA POLO' | ARDE TROYA

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, señaló que esta fecha se encuentra en evaluación, principalmente por las condiciones de seguridad y desplazamiento que implicará la actividad.

En un primer momento, el Ejecutivo había evaluado declarar feriados regionales en los lugares incluidos en el recorrido papal y hasta considerar más de una fecha para Lima. No obstante, la propuesta se ha ido delimitando. Sheput indicó que, para Lima, se analizaba que el eventual feriado sea únicamente el lunes 16, mientras que el 11 y 12 de noviembre no serían necesariamente considerados.

Puedes ver

Inseguridad en Los Olivos: vecinos denuncian que túnel del paradero Caseta se convirtió en foco de delincuencia

lr.pe

¿Qué regiones podrían tener un feriado?

El Gobierno también evalúa establecer jornadas no laborables o feriados regionales vinculados con las actividades que realizará León XIV durante su visita. La agenda oficial contempla actividades en Lima, Lambayeque, Cusco y Ucayali, mientras que el Decreto Supremo N.° 043-2026-RE amplió el ámbito de la declaratoria de interés nacional para incluir también a Cajamarca y el Callao.

El 13 de noviembre, el pontífice estará en Chiclayo y Pimentel; el 15 se trasladará a Cusco y posteriormente a Pucallpa, donde participará en un encuentro con representantes de pueblos amazónicos y en una misa. El 16 retornará a Lima para la misa de despedida antes de su salida del país.

La posibilidad de establecer días libres responde, según el MTPE, a la necesidad de facilitar el desplazamiento de la población y organizar las condiciones de seguridad alrededor de las actividades multitudinarias. La propuesta todavía debe convertirse en una disposición oficial para que tenga efectos sobre los trabajadores.

Puedes ver

Inseguridad en Los Olivos: vecinos denuncian que túnel del paradero Caseta se convirtió en foco de delincuencia

lr.pe

¿El feriado aplicaría al sector privado?

Si finalmente se aprueba un feriado nacional, este alcanzaría a los trabajadores de los sectores público y privado bajo las reglas laborales correspondientes. En cambio, si se opta por un día no laborable, sus condiciones pueden ser distintas y deben quedar expresamente establecidas en la norma que emita el Ejecutivo.

La visita de León XIV está prevista del 11 al 16 de noviembre de 2026. El Ejecutivo declaró de interés nacional su organización y creó una comisión de alto nivel encargada de coordinar los aspectos logísticos, administrativos y de seguridad.

Elige bien

Lo más visto

Notas relacionadas

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 69.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 28 de septiembre de 2026

Por Carlin | 28 de Septiembre 2026

Carlincatura del domingo 27 de septiembre de 2026

Por Carlin | 27 de Septiembre 2026

Carlincatura del sábado 26 de septiembre de 2026

Por Carlin | 26 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Papa León XIV llega al Perú: Gobierno evalúa declarar feriado para estos trabajadores en noviembre

De joya histórica a ruinas: la interminable espera para restaurar el templo de Nuestra Señora de Guadalupe en La Libertad

Flavia Montes explica por qué no aceptó convocatoria de la selección peruana: "De nada vale ir lesionada y no jugar nada"

Sociedad

Resultados de La Tinka del domingo 27 de septiembre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Drones de la FAP vigilan zonas de riesgo ante el fenómeno El Niño y apoyarán en emergencias

Alerta meteorológica: 12 regiones registrarán nevadas, tormentas y lloviznas costeras hasta el 30 de septiembre, según Senamhi

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

López Aliaga compara a Fujimori con Boluarte: "No necesitas tantas facultades (...) Ella sacaba un decreto cada semana"

Construyendo un camino hacia la paz: Trabajando juntos para lograr el retorno de los niños ucranianos, los civiles detenidos y los prisioneros de guerra

Rafael López Aliaga aprovecha vacío legal para no presentar sus gastos de campaña