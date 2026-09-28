Papa León XIV llega al Perú: Gobierno evalúa declarar feriado para estos trabajadores en noviembre

La posible visita del papa León XIV al Perú en noviembre podría derivar en cambios en el calendario laboral. El Gobierno evalúa establecer el 16 de noviembre como feriado nacional. | composición Radio Yaraví

La posible visita del papa León XIV al Perú en noviembre podría derivar en cambios en el calendario laboral. El Gobierno evalúa establecer el 16 de noviembre como feriado nacional. | composición Radio Yaraví

La visita del papa León XIV al Perú podría generar modificaciones en el calendario laboral de noviembre. El Gobierno mantiene la medida en evaluación y analiza establecer una fecha de alcance nacional y otras de carácter regional.

El planteamiento más reciente del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) contempla la posibilidad de declarar feriado nacional el lunes 16 de noviembre, fecha en la que León XIV presidirá una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas, en Lima.

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El ministro de Trabajo, Juan Sheput, señaló que esta fecha se encuentra en evaluación, principalmente por las condiciones de seguridad y desplazamiento que implicará la actividad.

En un primer momento, el Ejecutivo había evaluado declarar feriados regionales en los lugares incluidos en el recorrido papal y hasta considerar más de una fecha para Lima. No obstante, la propuesta se ha ido delimitando. Sheput indicó que, para Lima, se analizaba que el eventual feriado sea únicamente el lunes 16, mientras que el 11 y 12 de noviembre no serían necesariamente considerados.

¿Qué regiones podrían tener un feriado?

El Gobierno también evalúa establecer jornadas no laborables o feriados regionales vinculados con las actividades que realizará León XIV durante su visita. La agenda oficial contempla actividades en Lima, Lambayeque, Cusco y Ucayali, mientras que el Decreto Supremo N.° 043-2026-RE amplió el ámbito de la declaratoria de interés nacional para incluir también a Cajamarca y el Callao.

El 13 de noviembre, el pontífice estará en Chiclayo y Pimentel; el 15 se trasladará a Cusco y posteriormente a Pucallpa, donde participará en un encuentro con representantes de pueblos amazónicos y en una misa. El 16 retornará a Lima para la misa de despedida antes de su salida del país.

La posibilidad de establecer días libres responde, según el MTPE, a la necesidad de facilitar el desplazamiento de la población y organizar las condiciones de seguridad alrededor de las actividades multitudinarias. La propuesta todavía debe convertirse en una disposición oficial para que tenga efectos sobre los trabajadores.

¿El feriado aplicaría al sector privado?

Si finalmente se aprueba un feriado nacional, este alcanzaría a los trabajadores de los sectores público y privado bajo las reglas laborales correspondientes. En cambio, si se opta por un día no laborable, sus condiciones pueden ser distintas y deben quedar expresamente establecidas en la norma que emita el Ejecutivo.

La visita de León XIV está prevista del 11 al 16 de noviembre de 2026. El Ejecutivo declaró de interés nacional su organización y creó una comisión de alto nivel encargada de coordinar los aspectos logísticos, administrativos y de seguridad.