¿Habrá feriados en septiembre? Esto dice el calendario oficial sobre los días festivos y no laborables

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Perú no cuenta con feriados nacionales en septiembre de 2026, según el calendario oficial publicado por el Gobierno. Sin embargo, pese a la ausencia de días festivos a nivel nacional, algunas regiones tienen fechas conmemorativas locales, motivo por el cual tendrán algunos días no laborables a lo largo del mes.

Calendario 2026: feriados regionales y días no laborables

Según el cronograma oficial, tres regiones tendrán días no laborables por diversas festividades locales: Apurímac, Junín y Tacna. A continuación, el detalle con fechas y motivos por cada departamento:

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Martes 8 de septiembre: Día no laborable en Apurímac por la festividad de Nuestra Señora de Cocharcas

Día no laborable en Apurímac por la festividad de Nuestra Señora de Cocharcas Domingo 13 de septiembre: Feriado no laborable por el Aniversario de Creación del Departamento de Junín

Feriado no laborable por el Aniversario de Creación del Departamento de Junín Lunes 14 de setiembre: Día no laborable en Tacna por la festividad del Señor de Locumba

¿Cuáles son los próximos feriados nacionales que quedan en 2026?

El calendario nacional establece cinco fechas de descanso para los últimos meses del año. La primera será el jueves 8 de octubre, por la conmemoración del Combate de Angamos. Posteriormente, el domingo 1 de noviembre se celebrará el Día de Todos los Santos.

En diciembre se concentrarán los tres últimos feriados nacionales del año. El martes 8 corresponderá a la Inmaculada Concepción, mientras que el miércoles 9 se conmemorará la Batalla de Ayacucho. Finalmente, el viernes 25 de diciembre será feriado por Navidad.