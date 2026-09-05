HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

¿Habrá feriados en septiembre? Esto dice el calendario oficial sobre los días festivos y no laborables

Los feriados permiten a las familias organizar salidas y momentos de recreación. Revisa lo que dice el cronograma oficial y planifica tus actividades con anticipación.

Feriados en 2026
Feriados en 2026 | Composición LR / Andina
Escuchar
Resumen
Compartir

Perú no cuenta con feriados nacionales en septiembre de 2026, según el calendario oficial publicado por el Gobierno. Sin embargo, pese a la ausencia de días festivos a nivel nacional, algunas regiones tienen fechas conmemorativas locales, motivo por el cual tendrán algunos días no laborables a lo largo del mes.

PUEDES VER: Callao: sacerdote recibe disparo en el rostro y otras dos personas quedan heridas en balacera vinculada a presunta extorsión

lr.pe

Calendario 2026: feriados regionales y días no laborables

Según el cronograma oficial, tres regiones tendrán días no laborables por diversas festividades locales: Apurímac, Junín y Tacna. A continuación, el detalle con fechas y motivos por cada departamento:

TE RECOMENDAMOS

KEIKO GHOSTEA A CERIMEDO PERO FOTOS LE RECUERDAN SU PASADO Y BLINDAN A ARRIOLA | ARDE TROYA
  • Martes 8 de septiembre: Día no laborable en Apurímac por la festividad de Nuestra Señora de Cocharcas
  • Domingo 13 de septiembre: Feriado no laborable por el Aniversario de Creación del Departamento de Junín
  • Lunes 14 de setiembre: Día no laborable en Tacna por la festividad del Señor de Locumba

¿Cuáles son los próximos feriados nacionales que quedan en 2026?

El calendario nacional establece cinco fechas de descanso para los últimos meses del año. La primera será el jueves 8 de octubre, por la conmemoración del Combate de Angamos. Posteriormente, el domingo 1 de noviembre se celebrará el Día de Todos los Santos.

En diciembre se concentrarán los tres últimos feriados nacionales del año. El martes 8 corresponderá a la Inmaculada Concepción, mientras que el miércoles 9 se conmemorará la Batalla de Ayacucho. Finalmente, el viernes 25 de diciembre será feriado por Navidad.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
MÁXIMA ATENCIÓN | Bancos en EE.UU anuncian cierre masivo para este 7 de septiembre: Esta es la razón

MÁXIMA ATENCIÓN | Bancos en EE.UU anuncian cierre masivo para este 7 de septiembre: Esta es la razón

LEER MÁS
Santa Rosa de Lima: así se viven las celebraciones, procesión y visitas al santuario este domingo 30 de agosto

Santa Rosa de Lima: así se viven las celebraciones, procesión y visitas al santuario este domingo 30 de agosto

LEER MÁS
Feriado por Santa Rosa de Lima: Scouts dirigirán el tránsito este domingo 30 de agosto en homenaje a la primera santa de América

Feriado por Santa Rosa de Lima: Scouts dirigirán el tránsito este domingo 30 de agosto en homenaje a la primera santa de América

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025