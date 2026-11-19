Un preso brasileño que se fugó del penal de Pucallpa la misma tarde que el papa León XIV visitó esa ciudad de Ucayali, durante su visita apostólica al Perú, es intensamente buscado, pero todavía no hay pistas para dar con su paradero.

Se trata de Leonardo Ferreira de Souza, quien el último domingo 15 de noviembre, por la tarde, escapó de dicho centro de reclusión y desde entonces es rastreado por las autoridades, aunque todavía no se maneja ninguna pista certera para encontrarlo.

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Según indicaron fuentes oficiales, el brasileño, vinculado al Comando Vermelho, venía cumpliendo prisión preventiva, medida que fue dictada por un plazo de 18 meses, computado desde el 21 de septiembre de 2026 hasta el 20 de marzo de 2028.

Según informó el Primer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Coronel Portillo, Leonardo Ferreira de Souza fue detenido con su compatriota Francisco Lucas Souza da Silva, por los delitos de tráfico ilícito de drogas agravado y tenencia ilegal de armas de fuego y municiones, en agravio del Estado. Ambos son naturales de Cruzeiro do Sul, en el estado brasileño de Acre.

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El juez Robinson Mariano Godoy ordenó el internamiento de ambos investigados en el Establecimiento Penitenciario de Pucallpa. Asimismo, dispuso que se garantice su comunicación con sus abogados defensores y con la representación consular de Brasil, así como la asistencia de un intérprete del idioma portugués cuando sea necesario, a fin de facilitar su participación y comprensión de las actuaciones judiciales.

Además, se dispuso comunicar la situación jurídica de ambos ciudadanos a las autoridades consulares brasileñas y a Migraciones.



Según la tesis fiscal, el 21 de septiembre de 2026, durante un operativo antidrogas en el sector Santa Rosa de Abujao, personal policial intervino a Leonardo Ferreira de Souza y Francisco Lucas Souza da Silva cuando se desplazaban en una embarcación por el río.

En ella se habría hallado un fusil AKM con 30 cartuchos. Posteriormente, durante el registro de un inmueble cercano, se encontraron 19 paquetes de presunta marihuana, siete armas de fuego, municiones de diversos calibres, cacerinas, equipos de comunicación, celulares y balanzas grameras, entre otros objetos.



El Ministerio Público sostuvo que ambos investigados habrían participado, junto con otras personas, en el acopio, acondicionamiento y custodia de la droga, además de tener en posesión compartida el fusil y las demás armas incautadas.

Sin embargo, las autoridades de Ucayali reportaron que habría escapado la tarde del domingo, durante las actividades por la visita del papa León XIV a la ciudad.