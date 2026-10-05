LUM cancela proyección de película palestina

La película palestina elegida para la clausura del Lima Alterna Festival no se proyectará en el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM). Con la programación ya hecha, la organización del festival comunicó que la decisión de dejar sin efecto un compromiso previo fue del Ministerio de Cultura.

Cineastas y gestores culturales han mostrado su rechazo en las redes sociales. El largometraje elegido por Lima Alterna fue Revolutionaries Never Die (Los revolucionarios nunca mueren), una destacada película que se estrenó en el Festival de Locarno. “La elección respondía a la calidad cinematográfica de la propuesta y también a nuestro compromiso de incluir cine palestino en todas las ediciones de Lima Alterna”, señalaron en un post.

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La clausura estaba prevista para el domingo 18 de octubre en el LUM. La organización comunicó que hace unos días dejaron sin efecto el acuerdo previo, a pesar de que el equipo de la entidad estatal contaba con el material del documental. “Recibió la información y materiales de la película y manifestó su conformidad con las actividades, quedando pendiente la confirmación de la dirección. A pocos días del inicio del festival, el equipo del LUM nos comunicó que la dirección solicitaba cambiar la película. No se nos proporcionó un motivo concreto. Solicitamos una explicación y manifestamos nuestra imposibilidad de realizar el cambio debido a que la programación ya había sido cerrada”.

Revolutionaries Never Die es un homenaje a la pionera del cine libanés Jocelyne Saab, quien también fue corresponsal de guerra y resistió la invasión israelí en 1982. El director palestino que radica en Bélgica, Mohanad Yaqubi, se identificó con la historia de Saab: su casa en Gaza fue bombardeada en abril de 2024. “Lo más especial de ella es la esperanza que siempre tiene”, declaró Yaqubi a The Hollywood Reporter. “Incluso con su casa destruida, piensa: ‘Está bien. Al menos nadie ha muerto. Podemos seguir adelante. Podemos reconstruir’. Y creo que este es el sentimiento que quería transmitir, y quiero proyectar esa esperanza al público”.

“No sería posible mostrar cine palestino” en el LUM

En su publicación, el Lima Alterna 2026 sostiene que buscarán otra sala, pero que Revolutionaries Never Die sí cerrará la edición de este año. Sin embargo, expresaron su preocupación sobre lo que sería un precedente para prescindir de proyectos. “Una representante con cargo directivo del Ministerio de Cultura se comunicó telefónicamente con la producción de Lima Alterna. Se nos indicó que Revolutionaries Never Die no podía proyectarse en el LUM debido a las relaciones diplomáticas del país y que no sería posible mostrar cine palestino en una institución estatal”.

La respuesta final es que la película es “inadecuada” para mostrarse en el LUM. “El propio Ministerio de Cultura ya había acogido anteriormente proyecciones de cine palestino realizadas en la sala Robles Godoy, inclusive con la presencia del embajador de Palestina y de una autoridad del ministerio. Encontramos alarmante que una institución relacionada a la memoria colectiva considere inadecuada una obra de un territorio históricamente sometido al poder de otras naciones que, además, cada vez están teniendo más injerencia también en nuestro territorio”.