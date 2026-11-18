Desde hace varios años, en nuestro país se utiliza el término "coco" para hablar del dólar estadounidense. Por ello, es que en el Banco de Crédito del Perú (BCP) hay un producto denominado "Cocos y Lucas" para cambiar dólares y soles.





Aunque suena un tanto curioso, este nombre se le da a esta moneda debido a que en el billete de un dólar aparece George Washington, quien en español es Jorge y a estas personas se les llama "Coco".