Banco de la Nación: fallas en aplicativo móvil y banca por internet afectan operaciones virtuales La entidad señaló que trabaja para solucionar el inconveniente y recomendó a los usuarios no desinstalar la app, para evitar complicaciones en la afiliación presencial.

El Banco de la Nación informó que viene registrando una incidencia técnica que afecta el funcionamiento de su aplicativo móvil y su servicio de Banca por Internet este miércoles 18 de noviembre.

La entidad señaló que el inconveniente dificulta el acceso y la realización de operaciones virtuales. Sin embargo, aseguró que ya se encuentra trabajando para solucionar el problema a la brevedad posible.

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Sugerencias ante problemas con aplicativo

Ante las fallas registradas, el Banco de la Nación recomendó a sus usuarios no desinstalar la aplicación móvil debido a que esta acción requerirá realizar de nuevo el proceso de afiliación presencial de su clave dinámica digital en las agencias de la entidad.

Asimismo, recordó a los clientes que pueden realizar sus operaciones con normalidad a través de sus cajeros automáticos, agentes y mediante las agencias del banco. “Lamentamos los inconvenientes ocasionados y agradecemos su comprensión”, indican.

Comunicado del Banco de la Nación

Más de 5,9 millones de clientes activos

El Banco de la Nación es el banco estatal del Perú, perteneciente al sector Economía y Finanzas, que opera con autonomía económica, financiera y administrativa.

Al cierre de 2025, contaba con más de 5,9 millones de clientes activos. Del total de usuarios del banco, se contabilizaron 2.3 millones de usuarios activos en la App BN.