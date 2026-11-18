Partidos de hoy, jueves 19 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO Conoce EN VIVO la programación de este jueves, horarios y canales de TV de los partidos del Brasileirao, la Champions League Femenina y el Mundial Sub-17.

Programación de los partidos de hoy, jueves 19 de noviembre. Foto: composición LR/Fluminense/AFA

Programación de los partidos de hoy, jueves 19 de noviembre. Foto: composición LR/Fluminense/AFA

Los partidos del jueves 19 de noviembre de 2026 incluyen encuentros del Mundial Sub-17, Champions League Femenina y de los distintos campeonatos sudamericanos. Revisa la programación completa, los horarios y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.

Este jueves marcará el inicio de los equipos sudamericanos en el Mundial Sub-17. De igual forma, habrá acción en la Champions League Femenina.

Partidos de la Champions League Femenina HOY

Austria Viena vs Bayern Múnich

Hora: 12.45 a. m.

Canal: ESPN 4, Disney+ Premium

Arsenal vs Lyon

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN

Barcelona vs Servette FC

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Benfica vs Roma

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN 4, Disney+ Premium

Partidos del Mundial Sub-17 HOY

Nueva Caledonia vs Ecuador

Hora: 8.00 a. m.

Canal: DSports

Arabia Saudita vs Uruguay

Hora: 9.00 a. m.

Canal: DSports

Argentina vs Australia

Hora: 11.00 a. m.

Canal: DSports

Partidos de la Serie A de Brasil HOY