Partidos de hoy, jueves 19 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este jueves, horarios y canales de TV de los partidos del Brasileirao, la Champions League Femenina y el Mundial Sub-17.
Los partidos del jueves 19 de noviembre de 2026 incluyen encuentros del Mundial Sub-17, Champions League Femenina y de los distintos campeonatos sudamericanos. Revisa la programación completa, los horarios y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.
Este jueves marcará el inicio de los equipos sudamericanos en el Mundial Sub-17. De igual forma, habrá acción en la Champions League Femenina.
Partidos de la Champions League Femenina HOY
- Austria Viena vs Bayern Múnich
- Hora: 12.45 a. m.
- Canal: ESPN 4, Disney+ Premium
- Arsenal vs Lyon
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Barcelona vs Servette FC
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Benfica vs Roma
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN 4, Disney+ Premium
Partidos del Mundial Sub-17 HOY
- Nueva Caledonia vs Ecuador
- Hora: 8.00 a. m.
- Canal: DSports
- Arabia Saudita vs Uruguay
- Hora: 9.00 a. m.
- Canal: DSports
- Argentina vs Australia
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: DSports
Partidos de la Serie A de Brasil HOY
- Vitoria vs Bragantino
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: Fanatiz
- Vasco da Gama vs Internacional
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: Fanatiz
- São Paulo vs Fluminense
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: Fanatiz