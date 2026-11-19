Ni la Universidad de Lima, ni la del Pacífico ni la UPC: las 5 mejores universidades privadas del Perú, según Sunedu La Sunedu aprueba el V Informe Bienal sobre la Realidad Universitaria 2023-2024, evaluando 87 universidades públicas y privadas en Perú con un enfoque en indicadores de calidad.

Entre las variables consideradas figuran la cantidad de docentes con doctorado, la relación entre estudiantes y profesores, la continuidad de estudios y el tiempo requerido para obtener grados y títulos.

Entre las variables consideradas figuran la cantidad de docentes con doctorado, la relación entre estudiantes y profesores, la continuidad de estudios y el tiempo requerido para obtener grados y títulos. Foto: Sunedu

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) aprobó el V Informe Bienal sobre la Realidad Universitaria 2023-2024, que presenta una evaluación comparativa de 87 universidades públicas y privadas del país. El documento ubica a cinco instituciones en los primeros lugares de sus respectivos rankings, elaborados a partir de indicadores de formación académica, investigación y capacidad institucional.

En el grupo de universidades privadas, la Universidad Peruana Cayetano Heredia ocupa el primer puesto, mientras que entre las públicas destaca la Universidad Nacional Agraria La Molina.

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Cayetano Heredia lidera el ranking de universidades privadas y supera a San Martín de Porres y la PUCP

La Universidad Peruana Cayetano Heredia encabeza la clasificación de instituciones privadas con 100 puntos. En segundo lugar aparece la Universidad de San Martín de Porres, con 77,86 puntos, seguida de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), que alcanzó 77,76. La cuarta posición corresponde a la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), con 63,10 puntos, mientras que la Universidad Científica del Sur completa los cinco primeros puestos con 56,92. Esta es la lista de los 15 primeros puestos de las universidades privadas en Perú.

Universidad Peruana Cayetano Heredia Universidad de San Martín de Porres Pontificia Universidad Católica del Perú Universidad de Ingeniería y Tecnología Universidad Científica del Sur Universidad San Ignacio de Loyola Universidad César Vallejo Universidad del Pacífico Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Universidad Católica de Santa María Universidad Ricardo Palma Universidad Señor de Sipán Universidad Peruana Unión Universidad de Piura Universidad ESAN

En el ranking de universidades públicas, la Universidad Nacional Agraria La Molina obtuvo el primer lugar con 100 puntos. Le siguen la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con 93,76, y la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, con 81,84. La cuarta posición fue para la Universidad Nacional José María Arguedas, con 74,51 puntos, y la quinta para la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, con 71,91.

¿Qué criterios utilizó Sunedu para evaluar a las universidades peruanas en el periodo 2023-2024?

La metodología del informe distribuyó la evaluación en tres ámbitos. La investigación concentró el mayor peso, con el 51,43% del puntaje; la formación académica representó el 38,57%, mientras que la capacidad institucional tuvo una ponderación del 10%. Estos componentes permitieron comparar el desempeño de las instituciones mediante indicadores específicos.

Entre las variables consideradas figuran la cantidad de docentes con doctorado, la relación entre estudiantes y profesores, la continuidad de estudios y el tiempo requerido para obtener grados y títulos. En investigación se midieron aspectos como las publicaciones científicas, su nivel de citación y la participación de docentes en Renacyt. También se incluyeron bonificaciones por acreditación de programas, patentes vigentes, producción científica aplicada y gestión ambiental.