Alerta en el norte: Senamhi prevé lluvias extremas en Tumbes y Piura con acumulados de hasta 60 mm Ambas regiones enfrentarán precipitaciones de fuerte a extrema intensidad en las próximas 24 horas, según el organismo. Se recomienda a la población mantenerse alerta a posibles inundaciones y activación de quebradas.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó la ocurrencia de lluvias intensas en la costa norte del país durante las próximas 24 horas. Las regiones más afectadas serán Piura y Tumbes, donde se esperan precipitaciones de fuerte y extrema intensidad, respectivamente.

Según el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), los acumulados de lluvia podrían alcanzar hasta los 60 milímetros por día, lo que equivale a 60 litros por metro cuadrado, con una alta probabilidad de ocurrencia. Conoce las provincias que serían más perjudicadas.

Video destacado ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 17/11/26 | La República - LR+

Lluvias en Tumbes y Piura: ¿qué provincias soportarán lluvias más intensas?

En Tumbes, las lluvias de extrema intensidad podrían afectar las provincias Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla; mientras que en Piura, las zonas expuestas a precipitaciones de fuerte intensidad son Huancabamba, Piura, Sullana, Talara, Ayabaca y Morropón.

Dado que en el caso de Tumbes la previsión de lluvias extremas alcanza a sus tres provincias, el organismo recomendó a la población mantenerse atenta a las comunicaciones de las autoridades y tomar precauciones ante posibles inundaciones y activación de quebradas.

Lluvias afectarán 23 regiones del país

El Senamhi señaló que las precipitaciones pluviales no solo afectarán a Piura y Tumbes, sino en total 131 provincias de 23 regiones del país, aunque en menor intensidad. En cuanto a la costa, se anticipan lluvias en Lambayeque, La Libertad y Áncash.