Labor Day en EE.UU.: Lugares que estará cerrado y los que abrirán este lunes 7 de septiembre

Lugares que estará cerrado y los que abrirán el Labor Day 2026. | Mark Ralston

Lugares que estará cerrado y los que abrirán el Labor Day 2026. | Mark Ralston

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El lunes 7 de septiembre se conmemora en Estados Unidos el Labor Day o, también llamado Día del Trabajo, de esa manera se marca el fin del verano. Por esta razón, las oficinas del Gobierno, bancos y algunos negocios del sector privado estarán cerrados, mientras que otros lugares mantendrán sus puertas abiertas.

Labor Day 2026: ¿Qué lugares estarán cerrados en EE.UU. el lunes 7 de septiembre?

Durante los feriados federales, las oficinas del Gobierno y los bancos cierran sus puertas. Al tratarse del Labor Day, una de las 11 festividades incluidas en la lista oficial, varias instituciones públicas y servicios nacionales no abrirán.

Esto también incluye a las instalaciones de los tribunales y el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), aunque en este último caso los calendarios dependen de cada estado y oficina.

Asimismo, las oficinas del gobierno federal y el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) anunciaron que todas las instalaciones de correo seguirán cerradas. Se conoció que el servicio regular de entrega de correo y la atención al público se reanudarán el martes 8 de septiembre.

Sin embargo, los ciudadanos tendrán disponible los quioscos de autoservicio en vestíbulos seleccionados en todo EE.UU., que ofrecen sellos a la venta y capacidad para pesar y enviar paquetes por correo, entre otras opciones. Mientras que la Bolsa de Nueva York (NYSE) confirmó que sus oficinas cerrarán durante el día festivo.

En el caso de los supermercados, Costco confirmó el cierre de sus puertas el 7 de septiembre para darles un descanso a sus empleados. La empresa indicó que, además del Labor Day, cerrará en Año Nuevo; Domingo de Resurrección; Día de los Caídos; Día de la Independencia; Acción de Gracias; y Navidad.

¿Qué seguirá abierto en EE.UU. por el Labor Day?

En líneas generales, los supermercados abrirán sus puertas el próximo 7 de septiembre. De acuerdo con sus respectivos sitios web, la mayoría de las grandes tiendas comerciales, como Walmart, Target y supermercados como HEB, Kroger y Trader Joe’s, mantendrán sus horarios habituales.

Además de esos negocios, otros comercios, como los restaurantes y farmacias seguirán con sus operaciones de manera rutinaria, así como las gasolineras, centros comerciales y tiendas minoristas.