Doce atentados contra transportistas en Lima y Callao dejan seis muertos y varios heridos en septiembre

Los atentados contra transportistas en Lima y Callao sumaron doce ataques extorsivos durante setiembre y dejaron cuatro muertos y ocho heridos en distintos distritos de la capital. Los hechos incluyeron asesinatos de conductores de buses, colectivos y mototaxis, así como disparos contra unidades de transporte público y amenazas contra trabajadores del sector.

Entre los casos registrados figura el asesinato de Pedro José Herrera Veloz, de 34 años, quien murió atrapado dentro de su miniván luego de que delincuentes rompieran una de las lunas y arrojaran una bomba molotov al vehículo, en Los Olivos. El ataque ocurrió la madrugada del lunes 28 de setiembre, en el paradero Primera de Pro, en la Panamericana Norte.

Video destacado TELLO PARCHA A KEIKO POR DISCURSO Y "PERSONA PODEROSA" MANDÓ A MATAR A 'CHINA POLO' | ARDE TROYA

Ataques contra transportistas en Lima y Callao

El primer homicidio ocurrió el 1 de setiembre en el Cercado de Lima, donde el mototaxista Martín Herrera La Riva fue asesinado por dos sicarios a bordo de una motocicleta. Tres días después, un bus de la empresa Translima recibió disparos a las 6.00 a. m. en San Martín de Porres. El conductor y los pasajeros resultaron ilesos.

El 8 de setiembre se registraron dos ataques simultáneos en La Perlay el Cercado de Lima. En el primer distrito, delincuentes dispararon cinco veces contra un bus de la empresa Etmosa mientras cargaba combustible. En el segundo caso, dos mototaxistas resultaron heridos de bala en un paradero informal.

El 11 de setiembre, un sujeto disparó contra el conductor de un bus de la empresa San Genaro cuando salía de su patio de maniobras, en Chorrillos. El chofer sobrevivió al ataque. Cuatro días después, delincuentes atacaron un bus interprovincial de Allinbus en la Panamericana Norte, a la altura de Fiori, en San Martín de Porres. La unidad trasladaba a 42 pasajeros y cuatro tripulantes, quienes resultaron ilesos.

El 17 de setiembre, dos mototaxistas fueron asesinados en los exteriores del mercado Zarumilla Cristal, en San Martín de Porres. Las víctimas fueron identificadas como Einer y Osmar Vallejos Tineo. Tras el doble crimen, los atacantes dejaron un manuscrito extorsivo firmado por la organización criminal Los Pulpos.

Asesinatos y ataques extorsivos contra conductores

El 24 de setiembre, un sicario fingió ser pasajero para abordar una combi de la empresa Nuevo Amanecer y asesinar a balazos al conductor Luis Alberto Rafael Gavilán en el paradero Huaycoloro, en Lurigancho-Chosica. La unidad estaba llena de pasajeros, entre ellos escolares que presenciaron el crimen.

La noche del 27 de setiembre, un mototaxista murió tras recibir siete disparos en la zona de Chacra Cerro, en Comas. La víctima fue identificada por la Policía como Angelo Reyes Aldazabal, de 30 años. Los sicarios huyeron después del ataque.

El 28 de setiembre se reportaron tres atentados. Durante la madrugada, en Los Olivos, el colectivero Pedro José Herrera Veloz, de 34 años, murió atrapado dentro de su miniván, luego de que delincuentes rompieran una luna y arrojaran una bomba molotov. La víctima descansaba en el vehículo, que cubría la ruta Primera de Pro–Puente Alipio. El ataque estaría vinculado a la banda Los Mexicanos, cuyos integrantes exigirían S/ 40 semanales a los transportistas.

Esa noche, un bus de la empresa Machupicchu, que cubría la ruta Comas–Chorrillos, fue baleado en la avenida Universitaria, cerca del cruce con Morales Duárez, en el límite del Cercado de Lima y San Martín de Porres. El conductor y una pasajera resultaron heridos.

Aproximadamente a las 10.00 p. m., una combi de la empresa Etfocam recibió más de siete disparos en la cuadra 17 de la avenida La Paz, en el Callao. El ataque dejó heridos al conductor y a dos pasajeros. Según testigos, un sujeto disparó contra la unidad cuando se detuvo para permitir el descenso de usuarios. La Policía investiga un presunto caso de extorsión.