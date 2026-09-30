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Jorge Nieto a Keiko Fujimori: “En vez de amenazar, gobierne. El crimen sigue”

El líder del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, rechazó la presión de la mandataria y del premier Luis Galarreta hacia el Congreso por el pedido de facultades, y les exigió enfocarse en la gestión antes que en la confrontación.

Jorge Nieto a Keiko Fujimori: “En vez de amenazar, gobierne. El crimen sigue”
Jorge Nieto a Keiko Fujimori: “En vez de amenazar, gobierne. El crimen sigue”Composición/LR
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El exministro y líder del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, respondió a la presidenta Keiko Fujimori tras el discurso pronunciado en Ica, donde la mandataria advirtió que el Congreso está "poniendo a prueba la paciencia republicana" del Gobierno al no aprobar el paquete de facultades legislativas. Ante esta postura, Nieto rechazó la postura del Ejecutivo y demandó concentrarse en la gestión frente a la crisis de inseguridad ciudadana.

Durante la inauguración de una obra preventiva frente al Fenómeno El Niño, Fujimori apeló al legado político de su padre, Alberto Fujimori, para justificar su experiencia de gobierno y cuestionó las cuatro semanas de demora para el debate y la decisión sobre el pedido de facultades.

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"También le decimos a la población que tomaremos todo para enfrentar este flagelo, nos otorguen o no nos otorguen facultades", sostuvo la jefa de Estado. Con estas declaraciones se alineó con el mensaje previo de su premier, Luis Galarreta, quien un día antes sostuvo que el oficialismo mantuvo con el Congreso "paciencia democrática hasta el momento".

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A través de un mensaje público, Jorge Nieto rechazó la narrativa del Ejecutivo y cuestionó la insistencia en responsabilizar al Congreso por la falta de avances en seguridad y reactivación económica.

"Ayer fue una frase similar. Ok. Se les chispoteó. Pero hoy es usted, presidenta Keiko Fujimori. Recuerde: toda repetición es una ofensa", replicó el líder del Buen Gobierno en referencia a los dichos de Galarreta, quien también acusó al Legislativo de "darle la espalda al pueblo" si no autoriza las medidas pedidas por el Gabinete.

Además, el excandidato presidencial criticó el abandono de los canales institucionales de coordinación y el cambio hacia un discurso de confrontación. "¿Desde cuándo pasamos del diálogo a la amenaza? En vez de amenazar, gobierne. El crimen sigue. La presión externa somete. Por favor, ¡gobierne!".

Su posición se conoce tras un predictamen que rechaza aprobar las facultades legislativas. Este miércoles, el Congreso continuará evaluando si otorgar o no el pedido del Ejecutivo.

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