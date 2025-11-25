Decenas de ciudadanos marcharon contra la ejecución de sistema de drenaje en el centro histórico de Piura

Comerciantes señalan que clientela se ha reducido en un 40 % tras el inicio de la obra. Créditos: Almendra Ruesta / La República.

Decenas de vecinos, comerciantes y asociaciones marcharon en contra de la ejecución del sistema de drenaje subterráneo en el centro histórico de Piura a cargo del Gobierno Regional de Piura. Los ciudadanos se movilizaron hacia una de las zonas donde se ejecuta la obra y bloquearon vías, pidiendo la paralización del proyecto.

La activista Mela Salazar señaló que existirían una serie de deficiencias en el expediente técnico del proyecto que nunca se han subsanado. Por su parte, Luis Quiñonez calificó como inviable la construcción de un tanque de tormenta, parte de la infraestructura del sistema de drenaje, debajo de la Plazuela Tres Culturas. El ciudadano añadió que la ejecución del tanque y sus conexiones también repercutiría de forma negativa en el estado de casonas y otros inmuebles históricos.

Problemas de comunicación y perdidas económicas

A la protesta se unieron comerciantes de las calles Ica y Junín, quienes sostienen que no hay una comunicación clara desde el Gobierno Regional, unidad ejecutora de la obra. En esa línea, el emprendedor Iván Villena sostuvo que, debido a la rotura de las vías, la clientela se ha reducido en un 40% y podrían perder hasta 100.000 soles solo en préstamos.

"Nos dijeron que no iban a romper las pistas de la Ica y Junín, y aledaños, porque no había presupuesto y ahora amanecemos con trabajadores rompiendo las pistas. Varias pistas del centro de Piura han roto y hasta la fecha no han refaccionado. Rompen las pistas y no permiten que los clientes lleguen en sus autos a las tiendas", explicó el comerciante.