Decenas de ciudadanos marcharon contra la ejecución de sistema de drenaje en el centro histórico de Piura
Ciudadanos argumentaron que el proyecto tendría una serie de deficiencias y estaría repercutiendo de forma negativa en el estado de las casonas y los negocios locales.
- Proyecto del Congreso busca cerrar zoológicos sin garantizar destino adecuado para los animales
- Adolescente resulta gravemente herida tras triple choque en Sullana: familia denuncia falta de auxilio policial
Decenas de vecinos, comerciantes y asociaciones marcharon en contra de la ejecución del sistema de drenaje subterráneo en el centro histórico de Piura a cargo del Gobierno Regional de Piura. Los ciudadanos se movilizaron hacia una de las zonas donde se ejecuta la obra y bloquearon vías, pidiendo la paralización del proyecto.
Puedes ver: Encuentran tiburón megaboca varado en mar de Piura, y pobladores filetearon su carne, pese a ser una especie rara en el mundo
La activista Mela Salazar señaló que existirían una serie de deficiencias en el expediente técnico del proyecto que nunca se han subsanado. Por su parte, Luis Quiñonez calificó como inviable la construcción de un tanque de tormenta, parte de la infraestructura del sistema de drenaje, debajo de la Plazuela Tres Culturas. El ciudadano añadió que la ejecución del tanque y sus conexiones también repercutiría de forma negativa en el estado de casonas y otros inmuebles históricos.
TE RECOMENDAMOS
CONGRESO ELIMINA EDUCACIÓN QUE PROTEGE DE 4BVS0S A MENORES | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
Problemas de comunicación y perdidas económicas
A la protesta se unieron comerciantes de las calles Ica y Junín, quienes sostienen que no hay una comunicación clara desde el Gobierno Regional, unidad ejecutora de la obra. En esa línea, el emprendedor Iván Villena sostuvo que, debido a la rotura de las vías, la clientela se ha reducido en un 40% y podrían perder hasta 100.000 soles solo en préstamos.
"Nos dijeron que no iban a romper las pistas de la Ica y Junín, y aledaños, porque no había presupuesto y ahora amanecemos con trabajadores rompiendo las pistas. Varias pistas del centro de Piura han roto y hasta la fecha no han refaccionado. Rompen las pistas y no permiten que los clientes lleguen en sus autos a las tiendas", explicó el comerciante.
Ciudadanos señalan que existirían una serie de deficiencias en el expediente técnico del proyecto. Créditos: Almendra Ruesta / La República.