Ana Paula Consorte confirma su embarazo de Paolo Guerrero en redes sociales con un emotivo video, donde aparecen sus tres hijos. Fotos: Instagram.

Ana Paula Consorte confirma su embarazo de Paolo Guerrero en redes sociales con un emotivo video, donde aparecen sus tres hijos. Fotos: Instagram.

Tras varias semanas de rumores de que Ana Paula Consorte estaría embarazada de Paolo Guerrero, la influencer brasileña confirmó dicha información la noche del lunes 28 de septiembre mediante sus redes sociales con un conmovedor video, donde aparecen su hija mayor y los dos pequeños que tuvo con el Depredador.

"Ya eres nuestro amor más esperado", es el mensaje que acompaña al video que compartió Ana Paula Consorte, quien hace unos días fue captada por 'Amor y fuego' y llamó la atención por su vientre abultado. En aquella ocasión, la brasileña no quiso confirmar si estaba en la dulce espera.

Ana Paula Consorte publica noticia de su embarazo con tierno video

Después de varias semanas, Ana Paula Consorte creyó que era el momento adecuado para anunciar que espera a su cuarto hijo, quien vendría a ser el tercer bebé que le da a Paolo Guerrero, quien en la actualidad se encuentra en Perú jugando por el equipo de sus amores.

En el video que publicó en Instagram aparecen su hija mayor, producto de una antigua relación, y los dos hijos menores de Paolo Guerrero. "Hola, amigos, les voy a contar que mi mamá tiene un bebé en la barriga", se le escucha decir a uno de ellos. "El bebé llora, amo mucho al bebé. Mi bebé, ven bebé", expresa con mucha alegría el menor de todos. "Claro que yo quiero saber si se viene una hermanita o un hermanito", añade muy emocionada la mayorcita.

La influencer brasileña Ana Paula Consorte destacó en el video cómo sus hijos se preparan para recibir al nuevo integrante de la familia. Foto: Instagram.

Los comentarios de felicitaciones no tardaron en llegar. "¡Qué emoción Dios mío, tantas bendiciones para todos ustedes!", manifestó Brenda Carvalho, mientras que Jaqueline Palomino, esposa de Miguel Araujo, le deseó todo lo mejor: "Dios bendiga a la guerrerita Consorte, mucho amor y unión para ustedes, preciosa familia".

"Una guerrerita, la felicidad completa", "¡Muito feliz por vocês!", "Parabéns, querida", "¡Felicidades Ana! Todo el cariño para tu bella familia", "Ay, escucho a los bebés y me da tanta ternurita", "Felicidades, que sea mujercita" y "¡Qué emoción, Anapau! ¡Que hermosa noticia. Muchas bendiciones"; fueron comentarios que le dejaron sus seguidores en Instagram.