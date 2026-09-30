Alianza Lima vs Palestino EN VIVO HOY: dónde ver y a qué hora juegan el amistoso internacional en Matute

Dónde ver Alianza Lima vs Palestino EN VIVO HOY | Blanquiazules y árabes se enfrentarán en Matute por un amistoso internacional. La transmisión del cotejo estará a cargo de la señal de L1 Max a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana). Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que te ofrece La República Deportes.

El entrenador Pablo Guede buscará darle rodaje a varios futbolistas con miras a lo que será el reinicio del tramo final del Torneo Clausura. Los victorianos se mantienen en la lucha por el título nacional.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Palestino?

En territorio peruano, el amistoso entre peruanos y chilenos se podrá seguir a partir de las 8.00 p. m. Revisa la guía de horarios para verlo desde otras partes del continente.

Costa Rica, México: 7.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 9.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (jueves 1 de octubre)

¿Dónde ver el amistoso Alianza Lima vs Palestino?

La transmisión del partido Alianza Lima vs Palestino, amistoso internacional en el marco de la fecha FIFA, está a cargo de L1 Max para todo el Perú. Este canal se encuentra disponible en diversas cableoperadoras, como DirecTV, Claro TV y Movistar TV, además de servicios de internet como WIN, MiFibra, Wow, entre otros.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Palestino online gratis?

Vía streaming podrás seguir este partidazo por L1 Max Móvil o L1 Max Plan Full. Asimismo, La República Deportes te llevará toda la información con el minuto a minuto y videos de los goles.

Alianza Lima vs Palestino: historial

Alianza Lima y Palestino solo se enfrentaron en dos ocasiones. Ambos compromisos ocurrieron en la Copa Libertadores 2019.