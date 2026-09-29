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El Niño extraordinario adelanta las lluvias: ENFEN advierte episodios intensos desde octubre y mayor frecuencia en verano

El Enfen prevé precipitaciones superiores a lo normal en la costa norte, costa central y sierra norte occidental entre octubre y diciembre. Los ríos Tumbes, Chira, Piura, La Leche y Jequetepeque podrían registrar caudales por encima de sus valores habituales, mientras la costa peruana afrontaría temperaturas muy superiores a lo normal.

El Niño costero adelantará el incremento de las lluvias en el norte del país
El Niño costero adelantará el incremento de las lluvias en el norte del paísFoto: composición LR.
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El Niño costero, que se mantiene en categoría extraordinaria, adelantará el incremento de las lluvias en el norte del país. La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) advirtió que desde octubre podrían presentarse episodios de precipitación de moderada a fuerte intensidad, mientras que su frecuencia aumentaría conforme avance la temporada hacia el verano de 2027.

En su Comunicado Oficial N.° 17-2026, el organismo pronosticó lluvias superiores a sus valores normales entre octubre y diciembre en la costa norte, costa central y valles de la vertiente occidental andina norte. Además, no descartó precipitaciones puntuales de mayor intensidad, principalmente en la costa norte, donde Tumbes ya registra episodios de lluvia.

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La actualización también contempla un incremento de los caudales de los ríos Tumbes, Chira, Piura, La Leche y Jequetepeque, cuyos niveles podrían superar sus valores habituales. Este escenario coincide con el adelanto de las precipitaciones respecto de las previsiones iniciales para la temporada.

¿Por qué se adelantaron las lluvias en la costa norte?

El contralmirante Jorge Vizcarra Figueroa, director de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, explicó que el nuevo pronóstico presenta un cambio respecto de la evaluación anterior del Enfen, que situaba el incremento de las lluvias desde noviembre.

"En octubre se van a presentar algunos episodios puntuales, sobre todo en la zona norte, pero conforme vayan pasando los meses, en noviembre se van a hacer mucho más frecuentes, con una intensificación conforme vamos llegando a verano", indicó en declaraciones a TVPerú.

Las precipitaciones ya muestran este adelanto. El Senamhi calificó de excepcionales las lluvias registradas en Tumbes y Piura durante los últimos días, con acumulados que superaron ampliamente los valores habituales para setiembre.

En la estación Cañaveral, en Tumbes, se registraron 78,5 milímetros en 24 horas, mientras que Cabo Inga alcanzó 72 milímetros. En Piura, la estación El Alto, en Talara, acumuló 13,5 milímetros en un día, cifra que superó el máximo histórico anterior para setiembre, de 3 mm, registrado en 1977.

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El Niño extraordinario y el calentamiento global continuarán hasta enero de 2027

El Enfen confirmó que El Niño costero, asociado al calentamiento del mar en la región Niño 1+2, mantendrá una magnitud extraordinaria hasta enero de 2027. En paralelo, El Niño global, correspondiente a la región Niño 3.4 del Pacífico ecuatorial central, continuará en nivel muy fuerte durante el mismo periodo.

Vizcarra precisó que ambos fenómenos tienen escalas de clasificación diferentes y que sus categorías no deben confundirse.

"El Niño costero se presenta frente a nuestras costas y las evaluaciones van desde débil, moderado, fuerte y extraordinario. Cuando hablamos de El Niño a escala global, en cuanto a nivel oceánico hablamos de magnitudes de débil, moderado, fuerte y muy fuerte", explicó.

El representante del Enfen sostuvo que ambos eventos alcanzan magnitudes próximas a los niveles máximos de sus respectivas clasificaciones.

"En este caso particular se están presentando dos eventos con magnitudes prácticamente llegando al tope cada una de las magnitudes", afirmó.

A partir de enero de 2027, las condiciones cálidas comenzarían a perder intensidad de forma progresiva hasta el otoño del próximo año. Sin embargo, el organismo continuará con el monitoreo de las variables oceánicas, atmosféricas e hidrológicas para actualizar sus perspectivas.

¿Qué regiones tendrán más lluvias y temperaturas extremas en verano?

Para el verano de 2027, el Enfen prevé precipitaciones superiores a lo normal en la costa norte, costa central y sierra norte occidental. En contraste, la sierra sur y la región amazónica presentarían condiciones de normales a deficitarias, mientras que la región hidrográfica del lago Titicaca mantendría caudales por debajo de sus promedios habituales.

El calentamiento del mar también favorecería temperaturas del aire muy superiores a sus valores normales en toda la costa peruana, con una alta probabilidad de nuevos récords térmicos.

En el ámbito pesquero, el organismo anticipó una mayor disponibilidad de bonito y especies asociadas a aguas ecuatoriales frente al litoral, como pez sierra y samasa. También prevé que especies oceánicas como perico, barrilete, melva y atún aleta amarilla se acerquen a la costa.

Ante estos escenarios, el Enfen recomendó a las autoridades considerar los pronósticos actualizados y los escenarios de riesgo para adoptar medidas de preparación y reducción del riesgo de desastres. El próximo comunicado oficial está previsto para el jueves 15 de octubre de 2026.

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