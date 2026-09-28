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Sociedad

Feminicidio en Ate: suboficial de la PNP asesinó a su esposa con la que se casó hace pocos días; familia exige justicia

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el caso, mientras la familia de la víctima pide justicia y apoyo para el traslado del cuerpo a Chachapoyas.

Un presunto feminicidio se investiga en Ate tras la muerte de Mariella Peralta Muñoz, quien recibió un disparo en la cabeza. Su esposo, el suboficial Luis Felipe Sandoval, es el principal sospechoso.
Un presunto feminicidio se investiga en Ate tras la muerte de Mariella Peralta Muñoz, quien recibió un disparo en la cabeza. Su esposo, el suboficial Luis Felipe Sandoval, es el principal sospechoso.Foto: América TV/difusión
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Un presunto feminicidio es investigado en Ate luego de que una mujer muriera tras recibir un disparo en la cabeza dentro de una habitación ubicada en la calle Nevada. Su esposo, el suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) Luis Felipe Sandoval Díaz, fue detenido y permanece bajo custodia como principal sospechoso del crimen.

El hecho, según América Noticias, ocurrió en el inmueble que la pareja compartía, pocas semanas después de haber contraído matrimonio. La intervención policial se produjo luego de que vecinos alertaran sobre una fuerte discusión. Al ingresar al lugar, los agentes encontraron a la víctima sin vida y al suboficial dentro de la habitación, donde se habría apuntado con un arma de fuego.

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Feminicidio en Ate: PNP detiene a suboficial señalado como principal sospechoso de la muerte

Según el reporte de América TV, los policías tuvieron que forzar la puerta de la vivienda para acceder a la habitación. Tras intervenir al suboficial Luis Felipe Sandoval Díaz, este fue reducido y trasladado a las instalaciones del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Ate-Santa Anita, donde permanece detenido mientras continúan las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Peritos de criminalística acudieron al inmueble para realizar las diligencias correspondientes y recoger evidencias relacionadas con el disparo. La Policía mantiene como hipótesis de investigación el presunto feminicidio y continúa con las actuaciones junto con el Ministerio Público para determinar las circunstancias en las que murió Mariella Peralta Muñoz.

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Familia de Mariella Peralta pide justicia mientras continúan las investigaciones por el crimen en Ate

La hermana de la víctima declaró que durante la relación se habrían presentado anteriormente episodios de violencia. Una amiga de Mariella Peralta Muñoz también señaló que la joven habría comunicado a personas de su entorno la situación que atravesaba. Estos testimonios forman parte de las diligencias preliminares desarrolladas por las autoridades.

La víctima tenía una hija de 14 años. Sus familiares solicitaron justicia y pidieron apoyo para trasladar sus restos a Chachapoyas, donde será sepultada una vez culminados los exámenes médico-legales. La investigación permanece en manos de la Policía especializada y el Ministerio Público.

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