Ataque a bus de la empresa Machupicchu en la av. Universitaria deja heridos a chofer y pasajera

Un bus de la empresa de transporte Machupicchu, que cubre la ruta Comas–Chorrillos, fue baleado esta noche mientras se desplazaba por la avenida Universitaria, a una cuadra del cruce con la avenida Morales Duárez. Producto del ataque, el conductor de la unidad resultó herido, al igual que una pasajera, quienes fueron auxiliados tras el hecho.

Hasta el momento, se desconocen las circunstancias exactas del ataque y la identidad de los responsables. Las autoridades ya se encuentran recabando información para determinar cómo ocurrieron los hechos.

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