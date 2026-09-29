Capturan a facción de Los Mexicanos: extorsionaban a más de 50 colectiveros en Cercado de Lima

Un nuevo golpe contra el crimen organizado efectuó la Policía Nacional del Perú (PNP). Un operativo de la División de Investigación Criminal de la PNP permitió la captura en flagrancia de tres presuntos integrantes de Los Desterrados del Cono, una facción de la organización criminal transnacional Los Mexicanos, investigada por extorsionar a más de 50 colectiveros informales en el Cercado de Lima.

Raúl Mariscal Correa (37), alias 'Teo'; José Sánchez Carmona (23), alias 'Josesito'; y Yesika Benítez Sanqui (32), alias 'Yesika', fueron intervenidos cuando realizaban el cobro de cupos extorsivos a transportistas que operan en inmediaciones del cruce de las avenidas Abancay y Cusco. Todos son investigados por los presuntos delitos de extorsión y banda criminal, según la PNP.

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Recaudaban hasta S/2.000 al día por extorsión a transportistas

Según la investigación policial, el grupo delictivo extorsionaba a colectiveros informales que operaban desde los paraderos ubicados en las avenidas Cuzco, Azángaro y Abancay, con dirección a Chorrillos. Les enviaban mensaje y videos amenazantes mediante WhatsApp para exigir pagos diarios a cambio de una supuesta seguridad a los conductores.

Los delincuentes exigían entre S/8 y S/10 por cada automóvil y miniván que salía del lugar. Quienes incumplían eran obligados a pagar una multa de S/70 bajo la fachada de supuestas colaboraciones para actividades como polladas o frejoladas. A través de este mecanismo, habrían llegado a recaudar hasta S/2.000 por día, según la información obtenida durante las diligencias.

Pagos y roles identificados durante la investigación

La intervención policial permitió identificar a alrededor de 55 colectiveros que realizarían los pagos extorsivos de manera diaria. Los agentes encontraron en los celulares incautados diversas capturas de transferencias efectuadas mediante Yape hacia una cuenta bancaria, cuyos movimientos evidenciarían la recaudación de hasta S/2.000 diarios.

Según la investigación policial, la cuenta receptora le pertenecería a la intervenida Yesika Benítez Sanqui, quien habría recibido los depósitos y reportado diariamente los montos a su pareja, Raúl Mariscal Correa. Este último es señalado como presunto encargado de la disciplina dentro de la facción criminal y habría rendido cuentas a presuntos cabecillas de la organización criminal Los Mexicanos, entre ellos a alias 'J', un sujeto que operaría desde México.

Los intervenidos fueron puestos a disposición de la Dirincri para continuar con las diligencias correspondientes bajo la conducción del Ministerio Público. En tanto, el material hallado durante la operación, entre ellos tres teléfonos celulares, dinero en efectivo y un vehículo, quedó incautado para determinar su vinculación con los hechos delictivos.