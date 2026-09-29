Keiko Fujimori advierte al Congreso ante posible negación de facultades: "Están poniendo a prueba nuestra paciencia"

Keiko Fujimori advierte al Congreso ante posible negación de facultades: "Están poniendo a prueba nuestra paciencia" Foto: Presidencia

La presidenta Keiko Fujimori respaldó la postura del premier Luis Galarreta ante ante la demora del Congreso en responder al pedido de delegación de facultades.

Durante la inauguración de una obra preventiva frente al Fenómeno El Niño, Fujimori cuestionó que hayan transcurrido cuatro semanas sin una decisión y se sumó a la advertencia del jefe de Gabinete, quien señaló que la “paciencia democrática" tiene un límite.

Video destacado ¿CÓMO FUNCIONA UN PARTIDO POLÍTICO? ¿DE DÓNDE SACAN DINERO? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En esa línea, la mandataria sostuvo que el Ejecutivo adoptará medidas contra la criminalidad organizada con o sin el respaldo legislativo.

"Esperamos tener noticias positivas (...). Nos otorguen o no nos otorguen facultades".

Las advertencias previas de la PCM

El discurso de la mandataria se produjo luego de las declaraciones del primer ministro, Luis Galarreta, quien exigió a las bancadas parlamentarias frenar las mociones contra el Gabinete y aprobar las facultades presentadas por el Gobierno.

Galarreta cuestionó la falta de respaldo político en el Parlamento y sostuvo que la tolerancia del oficialismo tiene un final.

"Ojalá se pueda recapacitar, porque nosotros hemos mantenido paciencia democrática y una actitud republicana, hasta el momento".

El rechazo técnico en Constitución

Las exigencias del Ejecutivo chocan con las conclusiones del predictamen elaborado por la Comisión de Constitución, el cual recomienda no otorgar las facultades.

El documento, de 205 páginas y elaborado por la mesa de trabajo que preside la bancada de Juntos por el Perú, concluye que el Gobierno no logró fundamentar la urgencia constitucional que justifique legislar de manera directa sin pasar por el debate parlamentario ordinario.

El informe técnico detalla que la solicitud del Ejecutivo abarca un paquete masivo de ocho áreas: seguridad, migración, micro y pequeñas empresas (pymes), empleo, impuestos y vivienda.

Sin embargo, los analistas de la comisión determinaron que las materias presentadas son demasiado amplias, carecen de precisión y no cumplen con los requisitos mínimos exigidos por la Carta Magna.

Previamente, otras cinco comisiones ordinarias emitieron opiniones desfavorables sobre la delegación de facultades en los temas correspondientes a sus sectores, coincidiendo en la falta de sustento del paquete normativo.

La Comisión de Constitución tiene programado sesionar entre este martes y miércoles para debatir y someter a votación el predictamen que plantea el archivo definitivo del pedido.

De aprobarse este informe, la solicitud del Ejecutivo quedará bloqueada en el grupo de trabajo, dejando al Gobierno sin la delegación legislativa exigida y abriendo un escenario de abierta confrontación entre la Casa de Pizarro y el Congreso.