Un escolar de 13 años dejó de asistir a clases en San Juan de Lurigancho tras recibir amenazas de muerte y una exigencia de S/1.000 por un compañero tras un partido. | Composición LR

Un escolar de 13 años dejó de asistir a clases en San Juan de Lurigancho tras recibir amenazas de muerte y una exigencia de S/1.000 por un compañero tras un partido. | Composición LR

Un escolar de 13 años dejó de asistir a clases luego de recibir amenazas de muerte y una exigencia de dinero tras perder un partido durante las actividades por el aniversario del colegio Fe y Alegría N.° 25, en San Juan de Lurigancho (SJL). Según denunció su madre, un compañero le habría pedido S/1.000 para no agredirlo y le advirtió que, de no pagar, debía “comprarse su cajón”.

De acuerdo con el testimonio brindado por la madre a Latina Noticias, los mensajes fueron enviados mediante un grupo de WhatsApp en el que participaban otros estudiantes. El menor habría intentado disculparse y explicar que no había practicado para la competencia, pero las amenazas continuaron.

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“Ya, claro que te perdono, pero tienes que darme mil soles por cabeza para no hacerte nada. Si no, vaya comprándote tu cajón”, habría escrito el adolescente señalado por la familia.

La madre contó que su hijo inicialmente intentó restarle importancia a los mensajes. Sin embargo, al encontrar la conversación, ella se preocupó por el contenido de las amenazas. “Él me dijo: ‘Mamá, es broma’. Pero esto no es broma”, relató.

Ante los mensajes, la mujer acudió a una comisaría y presentó una denuncia. Según explicó, la Policía recibió el caso como una presunta extorsión entre escolares, que permanece bajo investigación.

La preocupación de la familia aumentó luego de que, según su versión, conocieran que otras personas estarían solicitando fotografías de los padres y averiguando dónde viven. La madre manifestó su temor por la seguridad de toda la familia.

Otro estudiante también denunció una agresión

La familia del menor de 13 años no sería la única que ha presentado una denuncia contra el estudiante señalado. Otra madre contó que su hijo habría sido golpeado en la boca luego de intervenir para defender a otro compañero que estaba siendo agredido.

“Le metió un puñete en la boca hasta reventarle los labios y moverle los dientes”, relató la mujer. Según su testimonio, después de la agresión el adolescente también habría amenazado a su hijo: “Te voy a matar”.

La madre indicó que su hijo comunicó lo ocurrido a una profesora y a la tutora, quien posteriormente se comunicó con ella. La mujer presentó una denuncia y pidió que el menor permaneciera dentro del colegio hasta que pudiera recogerlo.

“El mismo joven es que agredió a mi hijo, el mismo”, afirmó al referirse al adolescente señalado también en el caso de las amenazas y la presunta exigencia de dinero.

Las familias sostienen que existirían otras quejas relacionadas con el mismo estudiante. Según una de las madres, cuando acudió al colegio recibió información sobre posibles antecedentes de incidentes. Estos señalamientos deberán ser corroborados por las autoridades y la institución educativa.

Menor teme regresar al colegio

La madre del escolar de 13 años aseguró que su hijo actualmente no se siente seguro para regresar al aula. “Él no va a clases porque trae una crisis nerviosa. Él tiene temor de ir al colegio”, declaró.

Según su versión, el estudiante señalado por las familias habría pasado a recibir clases de manera virtual, mientras que su hijo dejó de acudir presencialmente al plantel.

La mujer pidió que se adopten medidas para garantizar la seguridad del menor. “Yo quiero que mi hijo tenga garantías para volver al colegio”, sostuvo al expresar su preocupación por lo que pueda ocurrir cuando retome las clases.

También cuestionó que la principal respuesta recibida para el menor haya sido recomendar atención psicológica. “La directora solamente me ha dicho que le lleve al psicólogo a mi niño”, afirmó. Según contó, el colegio habría cubierto dos atenciones y las siguientes tendrían que ser asumidas por la familia.

La madre pidió que el caso no sea tratado únicamente como un problema entre estudiantes y que se investiguen las amenazas denunciadas. “Yo necesito apoyo psicológico para mi hijo y para nosotros como familia”, señaló.

El caso ocurre en un contexto de preocupación por la violencia escolar. Entre enero y agosto de 2026 se registraron 11.805 reportes en la plataforma SíseVe, de acuerdo con cifras difundidas en septiembre. De ese total, 8.156 correspondieron a agresiones entre estudiantes, equivalentes al 64,7% de los casos reportados.

La República se contactó con la directora del colegio para sus descargos. Hasta el momento, no hubo respuesta.