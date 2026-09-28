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Política

Zunini a Colchado tras oponerse a la censura del ministro del Interior: "No hay reforma policial en marcha, solo cambios de escritorio"

El diputado de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, rechazó la propuesta de Harvey Colchado de postergar la medida. En tanto, las bancadas de Juntos por el Perú, Buen Gobierno y Obras respaldan la moción de censura contra César Astudillo.

Zunini rechaza postura de Colchado tras mostratse a favor de la continuidad del ministro del Interior.
Zunini rechaza postura de Colchado tras mostratse a favor de la continuidad del ministro del Interior.Composición/LR
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El diputado de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, rechazó la postura de Harvey Colchado, parlamentario de Ahora Nación y exjefe de la Diviac, sobre la continuidad del ministro del Interior, César Astudillo. Zunini señaló que defender al ministro con el pretexto de no perjudicar a la institución no coincide con la realidad, pues sostuvo a la prensa que "hasta ahora nadie en el Ejecutivo ha hablado de una reforma policial" y que la gestión actual solo muestra "cambios de escritorio de los mismos generales".

La moción para destituir al ministro

Se recuerda que el pasado 24 de septiembre se presentó oficialmente la moción de censura contra el titular del sector Interior. El documento justifica la solicitud en la "manifiesta incapacidad en la conducción del sector y por el agravamiento de la violencia letal en el país", sustentado en que la permanencia de Astudillo resulta insostenible frente al avance continuo de la criminalidad organizada.

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Moción de censura contra el ministro del Interior César Astudillo.

Frente a esta medida, el diputado Harvey Colchado difundió una carta abierta el 27 de septiembre para pedir a sus colegas que no apoyen la remoción inmediata del ministro. En su pronunciamiento, Colchado sostuvo que una censura en este momento "puede abrirle las puertas del Mininter a quienes quieren enterrar cualquier reforma policial". Por este motivo, planteó fiscalizar al sector mediante cinco indicadores técnicos y evaluar hasta el mes de diciembre la viabilidad de su salida.

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Frente a la sugerencia de postergar la votación, Zunini indicó que las demandas de la ciudadanía no permiten otorgar tiempos de espera al Gobierno. Zunini recordó que la inseguridad en las calles mantiene un impacto en la población, en un contexto donde "seguimos teniendo siete u ocho asesinatos diarios".

Bajo ese panorama de violencia cotidiana, cuestionó que se intente evitar la censura parlamentaria por causa de procesos internos que no han demostrado mejoras en la protección pública.

Postura de Juntos por el Perú

Sobre la carta de Colchado, la diputada de Juntos por el Perú, Analí Márquez, señaló que respetan las posturas individuales dentro de la oposición, pero remarcó que el foco debe estar en la seguridad del país.

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"Nosotros somos muy perseverantes en esta situación por el incremento de la criminalidad y estoy segura de que Ahora Nación va a formar parte de ello".

Además, Márquez sostuvo que su bancada busca sumar los 66 votos requeridos junto a Obras y Buen Gobierno para asegurar la censura. "(…) con Ahora Nación estamos completando estos días", indicó para la prensa.

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