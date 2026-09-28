¿Quién pintó al Señor de los Milagros? La historia detrás de la imagen que sobrevivió a terremotos

La procesión del Señor de los Milagros constituye una de las principales expresiones de fe de América Latina. Cada octubre, miles de devotos se congregan en Lima para acompañar al Cristo de Pachacamilla durante su recorrido por las calles de la capital, vestidos con el tradicional hábito morado. Esta manifestación religiosa, cuya historia se remonta a varios siglos, mantiene vigente una devoción que trasciende generaciones y fronteras, y convoca a creyentes de distintas partes del mundo.

El color morado que caracteriza a esta celebración, las comidas típicas que acompañan la festividad y la imagen del Cristo Crucificado son solo algunos de los elementos que conforman este icónico evento. Sin embargo, lo que ha cimentado la fe en el Señor de los Temblores es su historia, una que habla de milagros, terremotos y una devoción inquebrantable que ha trascendido generaciones.

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¿Quién pintó la imagen del Señor de los Milagros?

La historia del Señor de los Milagros comienza en 1651, cuando un esclavo angoleño llamado Pedro Dalcón, sin formación artística, fue el encargado de plasmar la imagen del Cristo de Pachacamilla. Según el historiador peruano Raúl Porras Barnechea, Dalcón pintó al Cristo Crucificado en una pared de adobe, en lo que más tarde se convertiría en el Altar Mayor del Santuario de las Nazarenas en Lima. Pese a no contar con conocimientos académicos en el arte, Dalcón volcó toda su fe en la obra, logrando capturar la figura de Jesús de una manera que conmovería profundamente a quienes la vieron.

Con el paso del tiempo, se añadieron otras figuras a la obra original, incluyendo las imágenes de Dios Padre, María y María Magdalena, lo que consolidó la iconografía del Señor de los Milagros como una de las más veneradas en el Perú. El hecho de que esta pintura fuera realizada por un miembro de la comunidad afrodescendiente de Lima también le otorgó un significado especial, razón por la cual se le conoce como el 'Cristo Moreno'.

¿Qué milagros han forjado la fe en el Señor de los Milagros?

Uno de los eventos clave que cimentó la devoción al Señor de los Milagros fue el terremoto de 1655. Ese año, un potente sismo sacudió Lima y Callao, destruyendo gran parte de las edificaciones, incluida la iglesia de las Nazarenas, donde estaba pintada la imagen de Cristo. Sin embargo, de manera inexplicable, la pared que sostenía la imagen permaneció intacta. Este hecho fue interpretado como un milagro, y a partir de entonces, la imagen comenzó a ser venerada con mayor fervor.

Otro sismo importante ocurrió en 1687, tras el cual se organizó la primera procesión del Señor de los Milagros. La leyenda cuenta que, al sacar la imagen en andas por las calles, la tierra dejó de temblar. Fue Sebastián de Antuñano, un ferviente devoto, quien mandó a hacer una réplica en óleo de la imagen original y obtuvo el permiso para sacarla en procesión. Este evento marcó el inicio de una tradición que, más de tres siglos después, sigue congregando a miles de fieles cada año.

¿Por qué se utiliza el hábito morado?

El color morado es uno de los símbolos más representativos de la devoción al Señor de los Milagros. Según los historiadores, este color se asocia con la penitencia y el sacrificio. Sin embargo, el uso del hábito morado en la procesión no se remonta a los primeros años de la historia del Señor de los Milagros, sino a una visión que tuvo una mujer llamada Antonia Maldonado en el siglo XVII.

Antonia, quien había enviudado joven, decidió dedicar su vida al servicio de Dios. En una de sus visiones, vio a Cristo con una túnica morada, una soga al cuello y una corona de espinas, mientras le decía: "Yo te doy mi traje y hábito con que anduve en el mundo". Inspirada por esta revelación, Antonia fundó el Colegio de Nazarenas en el Callao, donde las mujeres adoptaron el hábito morado.

Con el tiempo, este hábito fue adoptado por los mayordomos del monasterio de las Nazarenas y luego por los fieles devotos. Hoy en día, tanto hombres como mujeres visten de morado durante la procesión, y llevan un cordón blanco que representa el cautiverio de Cristo camino al calvario.

Procesión del Señor de los Milagros en Perú. Foto: Andina

¿Quiénes aparecen en la imagen del Señor de los Milagros?

La imagen del Señor de los Milagros está compuesta por cinco personajes principales. En la parte superior se encuentra Dios Padre, quien sostiene al Espíritu Santo en forma de paloma. Debajo de ellos, se halla la figura central del Cristo Crucificado, conocido como el Cristo Moreno. Esta composición refleja la Santísima Trinidad, un concepto clave en la fe católica.

A los lados de Jesús en la cruz, se encuentran dos figuras femeninas: María, la madre de Jesús, y María Magdalena. La Virgen María aparece con el corazón traspasado por una lanza, simbolizando su dolor como madre ante el sufrimiento de su hijo. Por su parte, María Magdalena está representada con una expresión de temor, pero con la esperanza de ser salvada por Cristo, lo que simboliza el perdón divino.

La devoción al Señor de los Milagros sigue viva hasta hoy, con millones de peruanos y extranjeros que cada año renuevan su fe en la imagen del Cristo de Pachacamilla.