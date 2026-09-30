Argentina vs Bolivia EN VIVO: hora y canal del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Argentina vs Bolivia EN VIVO juegan HOY miércoles 30 de septiembre, desde las 7.00 p. m. (hora peruana), por la fecha FIFA. El partido se llevará a cabo en el estadio Mario Alberto Kempes, con transmisión por TV a cargo del canal DSports. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Luego del subcampeonato en el Mundial 2026, la selección de Argentina se presenta ante su gente cuando reciba a su similar de Bolivia por la fecha FIFA. Los bolivianos llegan a este enfrentamiento tras caer por 2-0 ante Paraguay en un duelo amistoso disputado en Estados Unidos.

Horarios por país del partido Argentina vs Bolivia

El duelo entre Argentina y Bolivia se disputará el miércoles 30 de septiembre, desde las 7.00 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 6.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 7.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (jueves 1/10)

Canal para ver Argentina vs Bolivia

El partido entre Argentina y Bolivia, por el amistoso internacional de fecha FIFA, será transmitido por la señal de DSports.

Estadio donde se juega Argentina vs Bolivia

Argentina y Bolivia disputarán este encuentro en el estadio Mario Alberto Kempes, ubicado en Córdoba. Este recinto tiene capacidad para albergar a 57.000 espectadores.

Pronóstico de Argentina vs Bolivia

Las principales casas de apuestas dan como claro favorito a Argentina sobre Bolivia.

Betsson: gana Argentina (1,06), empate (7,10), gana Bolivia (32,00)

Betano: gana Argentina (1,10), empate (9,50), gana Bolivia (28,00)

Bet365: gana Argentina (1,07), empate (10,00), gana Bolivia (26,00)

1XBet: gana Argentina (1,11), empate (11,30), gana Bolivia (33,00)

Caliente: gana Argentina (1,09), empate (9,10), gana Bolivia (29,00)

Doradobet: gana Argentina (1,08), empate (8,50), gana Bolivia (26,00).

Alineaciones Argentina vs Bolivia: posibles formaciones

Argentina: E. Martínez; Giay, Romero, Lisandro Martínez, Medina; Palacios, Mac Allister; Paz, Mastantuono; Álvarez y Lautaro Martínez.

E. Martínez; Giay, Romero, Lisandro Martínez, Medina; Palacios, Mac Allister; Paz, Mastantuono; Álvarez y Lautaro Martínez. Bolivia: Viscarra; Medina, Morales, Haquin, Fernández; Arroyo; Villamil, Nava, Cuéllar, Melgar y Miguelito.

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