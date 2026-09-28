La madrugada de este lunes 28 de septiembre, un conductor de una minivan falleció luego de que su vehículo fuera incendiado en el paradero Primera de Pro, ubicado en la Panamericana Norte, en Los Olivos. El hombre se encontraba descansando en los asientos posteriores de la unidad cuando se inició el fuego.

Según testigos, tres sujetos habrían llegado a bordo de un vehículo 4x4, rociaron combustible sobre la minivan y luego le prendieron fuego. Las llamas comenzaron en la parte posterior y se extendieron rápidamente por toda la unidad, que terminó completamente calcinada. La víctima no habría podido reaccionar a tiempo.

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Conductor habría quedado atrapado dentro de la minivan

Personas que se encontraban en la zona intentaron controlar las llamas; sin embargo, el fuego ya se había extendido por gran parte del vehículo. La Policía llegó posteriormente al lugar y cercó el área para iniciar las diligencias correspondientes.

Según información recogida en la zona, la víctima sería un ciudadano venezolano que trabajaba como transportista desde hace aproximadamente cinco años. La minivan realizaba la ruta entre Pro y Alipio, en el sur de Lima.

El incendio provocó graves daños en toda la unidad y dejó al colectivero sin posibilidad de ser auxiliado a tiempo. Las circunstancias exactas en las que se produjo el ataque son materia de investigación.

Transportistas denuncian presunto cobro de cupos

De acuerdo con información recogida por Latina, familiares de la víctima señalaron que el conductor habría estado pagando cupo. Asimismo, otros transportistas que cubren la misma ruta estarían pagando S/40 semanales desde este año.

Algunos transportistas también señalaron que la organización conocida como ‘Los Mexicanos’ estaría detrás del presunto cobro de cupos. Esta versión aún deberá ser corroborada por las autoridades, que investigan si el incendio estaría relacionado con un caso de extorsión.