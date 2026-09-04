Atacan bus de la empresa Translima en Los Olivos: chofer fue evacuado debido a lesiones por la rotura de ventana

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Un chofer de la empresa de transporte Translima, identificado como José Carlos Carhuapoma López (38), fue atacado a balazos en el distrito de Los Olivos. Según la Policía Nacional, sujetos a bordo de una camioneta color rojo interceptaron la unidad que conducía alrededor de las 5.00 a. m. y realizaron múltiples disparos. El conductor fue evacuado a un centro de salud cercano tras el atentado.

El ataque se produjo en el cruce de las avenidas Izaguirre y Santa Rosa, a la altura del paradero conocido como puente Camote, cuando el vehículo transportaba pasajeros a bordo. Los disparos habrían estado dirigido contra el chofer, ya que los impactos se registraron cerca de la cabina principal.

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Chofer no fue herido de bala, pero sí sufrió lesiones

El personal policial que intervino la escena constató que el vehículo, que cubre la ruta San Martín de Porres-Jesús María, presentó tres orificios producidos por proyectil de arma de fuego (PAF). Los impactos se registraron en la ventana lateral izquierda, así como en la ventana del lado del conductor trizada.

Pese a la violencia del ataque, el conductor no resultó herido de bala. Sin embargo, fue trasladado al Hospital Negreiros del Callao debido a las lesiones ocasionadas por la rotura de la ventana. En el lugar, la PNP no halló casquillos de arma de fuego. Los agentes aislaron la zona y realizan las diligencias de ley para esclarecer los hechos.

Empresa no es extorsionada, según conductor interceptado

Según la Policía, el conductor aseguró que la empresa Translima no es víctima de extorsión. Esta no es la primera vez que un bus de la empresa es atacado. El 6 de julio, un conductor de la misma compañía falleció tras ser atacado a balazos en la intersección de las avenidas Túpac Amaru y Chimpu Ocllo, en el distrito de Carabayllo.