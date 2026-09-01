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Mototaxista dejó de pagar cupo de S/3 y lo asesinan en Cercado de Lima: deja dos hijos en la orfandad

Martín Herrera La Riva fue interceptado cuando trasladaba pasajeros en el jirón Matías Maestro. La asociación a la que pertenecía pagaba cupos por extorsión, pero la víctima habría dejado de realizar el pago recientemente.

Mototaxista asesinado en Cercado de Lima
Mototaxista asesinado en Cercado de Lima | Composición LR / América
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Los crímenes contra transportistas no cesan. Un mototaxista fue asesinado a balazos cuando conducía su vehículo y trasladaba pasajeros en el Cercado de Lima. La víctima fue identificada como Martín Herrera La Riva, quien recientemente habría dejado de pagar un cupo de S/3 a extorsionadores.

El ataque ocurrió la noche del último lunes en el jirón Matías Maestro, cerca de la vivienda de la víctima, cuando dos hombres a bordo de una motocicleta interceptaron la unidad y ejecutaron hasta cinco disparos para acabar con su vida, según informó América Noticias.

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Ataque estaría vinculado a la extorsión

Las primeras investigaciones de la Policía Nacional Perú (PNP) apuntan a que este atentado estaría vinculado a un acto extorsivo contra el gremio de transporte de la zona. Algunos vecinos indicaron que los atacantes esperaron el paso del vehículo para efectuar los disparos contra su objetivo. Los pasajeros resultaron ilesos.

América Noticias también informó que la asociación a la que pertenecía la víctima habría estado pagando cupos a una organización criminal. La cuota era de S/3 por mototaxista, un monto que Martín Herrera habría dejado de pagar recientemente. El hombre deja dos hijos menores en la orfandad.

Mototaxistas anuncian paro el 15 de setiembre

Ante la ola de recientes ataques contra trabajadores de este sector, la Confederación Nacional de Mototaxis del Perú anunció que realizará una movilización el 15 de setiembre. Esta medida fue comunicada el pasado 28 de agosto luego de que dos trabajadores fueran asesinados a balazos en los distritos de Comas y Ancón. Exigen una mesa de diálogo nacional conformada por la presidenta Keiko Fujimori y representantes del Poder Judicial, Ministerio Público y otras entidades competentes en materia de seguridad.

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