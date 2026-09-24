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Sociedad

Asesinan a chofer de combi de Nuevo Amanecer en Jicamarca: sicario se hizo pasar como pasajero

La víctima, identificada como Luis Alberto Rafael Gavilán, fue interceptada por un sujeto que fingió ser pasajero para atacarlo desde el interior de la unidad. La PNP ya investiga el caso.

Chofer asesinado en Jicamarca
Chofer asesinado en JicamarcaFoto: Difusión
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Un nuevo ataque contra el transporte público se registró en la capital. El chofer de una combi de la empresa Nuevo Amanecer SAC fue asesinado a balazos esta tarde cuando circulaba con su vehículo por la prolongación Quinta Avenida, a la altura del puente Cadena, en el anexo 8 de Jicamarca, distrito de Lurigancho-Chosica.

La víctima, identificada como Luis Alberto Rafael Gavilán, fue sorprendida por un sicario que se hizo pasar por pasajero para pasar desapercibido y dispararle desde el interior de la unidad antes de huir con rumbo desconocido. El hecho generó conmoción entre vecinos de la zona, quienes alertaron de inmediato a las autoridades.

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Chofer falleció al interior de su unidad

Hasta el lugar del crimen llegaron agentes de la comisaría del sector, quienes registraron el incidente como un homicidio por proyectil de arma de fuego. El chofer atacado no tuvo tiempo de reaccionar y falleció en la escena, por lo que se tuvo que esperar la llegada de peritos y representantes de la Fiscalía para iniciar con las diligencias y proceder con el levantamiento del cadáver.

Por el momento, las autoridades no han informado las razones detrás del crimen. El caso se mantiene bajo investigación.

Víctima registraba antecedentes

Según la Policía Nacional (PNP), el chofer atacado registraba una detención por el delito de seguridad pública, banda criminal y comercialización de droga de fecha 22 de junio de 2026; así como otra detención en flagrancia por delito de seguridad pública, tráfico ilícito de droga y tenencia ilegal de municiones y explosivos del 18 de febrero de 2026. La PNP continuará con las diligencias de ley para esclarecer el caso.

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