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Fenómeno El Niño: alertan que temperatura llegaría hasta los 40 grados en Lambayeque en los próximos meses

La sensación térmica se acentuaría de forma significativa en los distritos norteños de Olmos y Motupe. Además, el Senamhi no descartó la presencia de precipitaciones pluviales de ligera intensidad hacia el 1 de octubre.

Temperaturas por encima de lo normal en Lambayeque
Temperaturas por encima de lo normal en LambayequeFoto: Emmanuel Moreno / La República
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El Fenómeno El Niño (FEN) continúa teniendo un impacto preocupante en Lambayeque. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó que la temperatura seguirá en aumento en los próximos meses y podría alcanzar hasta los 40 grados en la zona norte de esta región.

Yoel Alania, vocero del Senamhi Lambayeque, explicó que los niveles de la temperatura en la costa peruana se mantendrán por encima de los valores normales, conforme se ha previsto, y que el calor se hará presente hasta el otoño del 2027. Además, aseguró que en los distritos norteños de Olmos y Motupe la sensación térmica se acentuará de forma significativa.

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"Las temperaturas van a seguir aumentando paulatinamente hacia los próximos meses, principalmente de diciembre a abril. Las zonas de Ferreñafe, Chiclayo y Lambayeque podrían alcanzar los 33 o 34 grados Celsius y en la zona norte podrían llegar hasta los 40 grados en días puntuales. Actualmente se tienen valores por encima de 3 grados", señaló el especialista.

En ese sentido, se recomendó a la población lambayecana tomar sus precauciones con respecto a la temperatura, especialmente en lo que se refiere a evitar los golpes de calor y la proliferación del dengue.

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Lluvias en Lambayeque

Consultado sobre el pronóstico de lluvias en esta región, Yoel Alania manifestó que hacia el 1 de octubre podrían presentarse eventos de ligera intensidad en la sierra y costa lambayecana. Con esto se descartaría que, al menos en el corto plazo, se registren precipitaciones pluviales similares a las que vienen soportando Piura o Tumbes.

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