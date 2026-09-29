Sinuano Noche, resultado del martes 29 de septiembre de 2026: número ganador y La Quinta
Resultados de noche de la lotería Sinuano del martes 29 de septiembre en Colombia: consulta aquí el número ganador, el premio mayor y verifica si tu boleto fue el afortunado.
El resultado de Sinuano Noche del martes 29 de septiembre de 2026 dejó como número ganador el 7 1 3 9 y la quinta fue el 5. Consulta los resultados del chance colombiano y revisa las cifras del último sorteo para comprobar tu apuesta.
Resultado de Sinuano Noche del 29 de septiembre
El resultado de Sinuano Día del martes 29 de septiembre de 2026 dejó como número ganador el 6 0 4 1 y la quinta fue el 0. Consulta los resultados del chance colombiano y revisa las cifras del último sorteo para comprobar tu apuesta.
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¿Cuál es el plan de premios del Sinuano?
Los premios del Sinuano se calculan según la cantidad de cifras acertadas.
- El gigantesco monte submarino entre Perú y Chile que se eleva más de 2,4 km y triplica la altura del edificio más alto del mundo
- Joven de 18 años analiza más de 5.000 noticias con la IA de OpenAI y gana US$175.000 por revelar sesgos raciales en la prensa
|Aciertos
|Premio
|4 cifras en orden
|4.500 veces al valor apostado
|3 cifras en orden
|400 veces el valor apostado
|2 cifras en orden
|50 veces el valor apostado
|1 cifra en orden
|5 veces el valor apostado
Los montos finales dependerán del valor de la apuesta realizada por cada participante.
¿Dónde se pueden comprar las apuestas del Sinuano?
Los tiquetes del Sinuano pueden adquirirse en puntos autorizados de chance distribuidos en distintas regiones de Colombia.
Asimismo, algunas redes habilitadas ofrecen canales digitales para realizar apuestas de manera segura y dentro del marco legal establecido en el país.
Antes de participar, verifica que el establecimiento esté autorizado para comercializar este tipo de sorteos.