Alerta roja por incendios forestales en nueve regiones: riesgo se mantiene hasta el 5 de octubre

El Senamhi emite alerta roja por condiciones para incendios forestales en nueve regiones del Perú del 30 de septiembre al 5 de octubre. Las temperaturas y la sequedad aumentan el riesgo. | Difusión

El Senamhi emite alerta roja por condiciones para incendios forestales en nueve regiones del Perú del 30 de septiembre al 5 de octubre. Las temperaturas y la sequedad aumentan el riesgo. | Difusión

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta roja por las condiciones atmosféricas que podrían favorecer la ocurrencia y propagación de incendios forestales desde este miércoles 30 de septiembre hasta el lunes 5 de octubre.

El aviso comprende nueve regiones: Huancavelica, Ayacucho, Ica, Apurímac, Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco y Puno, donde se prevé que los incendios puedan alcanzar niveles de intensidad de moderada a extrema.

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Entre las condiciones que incrementarán el riesgo se encuentran la ausencia de precipitaciones, la disminución de la humedad, el aumento de las temperaturas durante el día y de la radiación ultravioleta (UV). A ello se sumarán ráfagas de viento durante las tardes, que pueden contribuir a que el fuego se extienda con mayor rapidez.

El riesgo se concentra principalmente en zonas con cobertura vegetal seca, debido a que ramas, hojas, pastizales y otros residuos vegetales pueden convertirse en combustible para las llamas.

Incendio en Puno deja más de 50 alpacas muertas

Un incendio forestal registrado durante la tarde del martes 29 de septiembre en el sector Causilluma, distrito de Huacullani, provincia de Chucuito-Juli, provocó la muerte de más de 50 alpacas. El fuego se propagó rápidamente y no permitió que la familia propietaria pudiera rescatar a sus animales.

La emergencia representa una pérdida para el sustento de la familia afectada, que criaba el ganado en esta zona altoandina. El poblador Feliciano lamentó la pérdida de sus alpacas y señaló que los animales constituían parte de su sustento familiar. El incendio también habría afectado cabañas de algunas familias de la comunidad.

Ante la magnitud de los daños, los pobladores solicitaron a la Municipalidad Distrital de Huacullani y al Gobierno Regional de Puno una evaluación de las pérdidas, asistencia técnica y apoyo para las familias afectadas. Hasta el momento, el reporte no precisa el monto de los daños ni las medidas concretas adoptadas por las autoridades.

¿Por qué aumentan los incendios forestales?

En el Perú, estos eventos son más frecuentes durante los meses de ausencia de lluvias. En la sierra y la Amazonía, el periodo de mayor ocurrencia suele extenderse entre julio y diciembre.

Según información oficial, muchos incendios están relacionados con actividades humanas, especialmente prácticas agrícolas inadecuadas, quemas de maleza y residuos vegetales o el uso de fuego sin las medidas de seguridad necesarias. Los fenómenos naturales, como la caída de rayos, representan una proporción mucho menor de estos eventos.

Los incendios pueden afectar viviendas, cultivos, ganado y otras actividades económicas, además de poner en riesgo a la población y a los animales. También pueden ocasionar daños prolongados al suelo, fuentes de agua y ecosistemas, así como liberar gases de efecto invernadero.

¿Cómo identificar y reportar focos de calor?

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) recopila y difunde información sobre el monitoreo de incendios forestales mediante su plataforma Geoserfor.

Los llamados focos de calor corresponden a zonas donde se registra fuego activo sobre la cobertura vegetal. Estos pueden estar vinculados a quemas agrícolas y, en determinadas circunstancias, desencadenar un incendio forestal. Su identificación permite activar acciones de vigilancia y respuesta.

Recomiendan evitar quemas y fogatas

Ante el incremento del riesgo, las autoridades recomiendan no encender fuego al aire libre, especialmente cerca de bosques, pastizales, plantaciones, humedales y otras áreas con vegetación.

También se debe evitar la quema de residuos agrícolas y maleza, así como dejar fogatas o cocinas a leña sin apagar completamente. En caso de utilizar fuego, debe mantenerse alejado de materiales combustibles y contar con agua, tierra o arena para extinguirlo.

Las autoridades también recomiendan mantener los alrededores de las viviendas libres de materiales inflamables y establecer, con apoyo de especialistas, fajas cortafuegos que reduzcan la propagación de las llamas.

Si una persona observa una quema de residuos agrícolas o un incendio, debe comunicarlo de inmediato a las autoridades locales para facilitar la atención del evento.