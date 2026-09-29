La modelo arequipeña Zuliet Seminario impresionó al jurado y al público durante la competencia en Tailandia, dejando atrás a varias favoritas. Fotos: Instagram.

La modelo arequipeña Zuliet Seminario impresionó al jurado y al público durante la competencia en Tailandia, dejando atrás a varias favoritas. Fotos: Instagram.

La gran final del Miss Grand International 2026 se realizará el 10 de octubre. Sin embargo, ya iniciaron las competencias previas. Una de las más esperadas fue el desfile en traje de baño, ocasión que fue bien aprovechada por Zuliet Seminario, la representante peruana. La joven arequipeña dio lo mejor de sí y fue elegida la mejor de la gala.

Zuliet Seminario, la arequipeña que ganó el Miss Latinoamérica 2023, llamó la atención durante la competencia de traje de baño que se llevó a cabo el 28 de septiembre en Tailandia, dejando atrás a varias candidatas que eran consideradas favoritas. En su presentación, mostró el resultado de varios meses de preparación y entrenamiento de cara al certamen internacional.

Zuliet Seminario dejó en alto el nombre de Perú en el Miss Grand International

Zuliet Seminario, actual Miss Grand Perú 2026, continúa representando al país de la mejor manera en el Miss Grand International 2026. Con una pasarela segura y gran desenvolvimiento sobre el escenario, la modelo arequipeña captó la atención del público, del jurado y hasta de sus propias compañeras. Poco después de su aparición, un sinfín de fotografías y videos comenzaron a difundirse en redes sociales, donde seguidores del concurso compartieron diversas reacciones y comentarios sobre su desempeño.

Esta presentación se convirtió en uno de los momentos que mayor repercusión ha generado para Zuliet Seminario desde su llegada a Tailandia y mostró los avances alcanzados durante su proceso de preparación. En un ranking, figuró como la mejor de la gala, seguida de las candidatas de Tanzania, Puerto Rico, Paraguay, USA, Ecuador, México, entre otras.

Las mejores candidatas en traje de baño en el Miss Grand International 2026. Foto: Instagram.

La Miss Grand Perú continúa participando en las diferentes etapas de la competencia internacional con la expectativa de avanzar en el certamen y representar al Perú en la edición 2026 del concurso.

¿Quién es Zuliet Seminario, la representante peruana en el Miss Grand International 2026?

Zuliet Seminario es una modelo y empresaria arequipeña de 23 años que fue coronada Miss Grand Perú 2026 y actualmente tiene la misión de representar al país en el certamen internacional que se realiza en Bangkok, Tailandia. La joven no solo ha desarrollado una carrera vinculada a los concursos de belleza, sino que también posee experiencia en el ámbito deportivo.

Nacida en Arequipa, Seminario comenzó desde los diez años su formación como atleta de alto rendimiento. Se especializó en heptatlón y llegó a participar en diferentes competencias nacionales e internacionales llevando la representación del Perú.

Paralelamente a su faceta como modelo, cursa la carrera de Negocios Internacionales y se desempeña como emprendedora al frente de ZS Escuela de Modelos, proyecto dedicado a la formación en este rubro.

Su experiencia en certámenes de belleza incluye la obtención de la corona de Miss Latinoamérica 2023, título que se sumó a su trayectoria antes de convertirse en Miss Grand Perú 2026. Ahora, Zuliet Seminario busca avanzar en la competencia internacional en Tailandia, cuya nueva ganadora será coronada el 10 de octubre.