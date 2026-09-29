Partidos de hoy, martes 29 de setiembre: horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO
Conoce en vivo la programación de este martes, horarios y canales de TV de todos los partidos de la UEFA Nations League, amistosos internacionales y Liga de Naciones Concacaf.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este martes 29 de setiembre del 2026 hay jornada deportiva en la fecha FIFA (amistosos internacionales, UEFA Nations League). Podrás ver todas las competiciones por señales de DSports, ESPN o en servicios de streaming como DGo, Disney+ para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
La selección peruana va por su revancha tras el duro golpe que significó ser goleado por Estados Unidos. Por otra parte, la vigente campeona se presenta ante su gente en un duelo contra Croacia por la segunda jornada de la Nations League.
Partidos de HOY en UEFA Nations League
- España vs Croacia
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: ESPN, Disney+
- República Checa vs Inglaterra
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: ESPN 2, Disney+
- Escocia vs Suiza
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
Amistosos internacionales HOY
- Australia vs Brasil
- Hora: 5.00 a. m.
- Canal: Sport TV, Globo
- Chile vs Estados Unidos
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: Mega, Telemundo, Peacock
- Perú vs México
- Hora: 8.00 p. m.
- Canal: América TV, TUDN, Canal 5, Azteca 7
Partidos de HOY en la Liga de Naciones Concacaf
- Guayana Francesa vs San Martín
- Hora: 4.00 p. m.
- Canal: YouTube de Concacaf
- Anguila vs Aruba
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: YouTube de Concacaf
- Belice vs San Vicente Granadinas
- Hora: 9.00 p. m.
- Canal: YouTube de Concacaf.