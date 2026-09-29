Partidos de hoy, martes 29 de setiembre: horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este martes 29 de setiembre del 2026 hay jornada deportiva en la fecha FIFA (amistosos internacionales, UEFA Nations League). Podrás ver todas las competiciones por señales de DSports, ESPN o en servicios de streaming como DGo, Disney+ para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

La selección peruana va por su revancha tras el duro golpe que significó ser goleado por Estados Unidos. Por otra parte, la vigente campeona se presenta ante su gente en un duelo contra Croacia por la segunda jornada de la Nations League.

Partidos de HOY en UEFA Nations League

España vs Croacia

Hora: 1.45 p. m.

Canal: ESPN, Disney+

República Checa vs Inglaterra

Hora: 1.45 p. m.

Canal: ESPN 2, Disney+

Escocia vs Suiza

Hora: 1.45 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Amistosos internacionales HOY

Australia vs Brasil

Hora: 5.00 a. m.

Canal: Sport TV, Globo

Chile vs Estados Unidos

Hora: 7.00 p. m.

Canal: Mega, Telemundo, Peacock

Perú vs México

Hora: 8.00 p. m.

Canal: América TV, TUDN, Canal 5, Azteca 7

Partidos de HOY en la Liga de Naciones Concacaf

Guayana Francesa vs San Martín

Hora: 4.00 p. m.

Canal: YouTube de Concacaf

Anguila vs Aruba

Hora: 6.00 p. m.

Canal: YouTube de Concacaf