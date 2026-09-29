Comisión de Constitución EN VIVO: hoy se debate el pedido de facultades de Keiko Fujimori
El grupo de trabajo revisa este martes las primeras cuatro materias del dictamen y las otras cuatro el miércoles. El predictamen recomienda no otorgar las facultades legislativas al Gobierno de Keiko Fujimori.
La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados inicia este martes 29 desde las 2.00 p. m., en la Sala Grau del Congreso de la República, la sustentación del dictamen sobre el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo. En esta primera jornada se revisan las cuatro primeras materias de la solicitud y las cuatro restantes se abordan mañana, miércoles 30, desde las 9.00 a. m.
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Predictamen recomienda archivar pedido de facultades del Ejecutivo
El predictamen elaborado por la Comisión de Constitución recomienda no aprobar la solicitud de facultades legislativas presentada por el Ejecutivo y enviarla al archivo.
El documento, de 205 páginas, sostiene que el Gobierno no acreditó la urgencia para delegar estas funciones y cuestiona la amplitud y falta de precisión de las materias solicitadas.