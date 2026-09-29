Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
EN VIVO

Keiko aumenta sueldo, Galarreta da ultimatúm y crimen aumenta | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

Comisión de Constitución EN VIVO: hoy se debate el pedido de facultades de Keiko Fujimori

El grupo de trabajo revisa este martes las primeras cuatro materias del dictamen y las otras cuatro el miércoles. El predictamen recomienda no otorgar las facultades legislativas al Gobierno de Keiko Fujimori.

Comisión de Constitución EN VIVO: hoy se debate el pedido de facultades de Keiko Fujimori
Comisión de Constitución EN VIVO: hoy se debate el pedido de facultades de Keiko FujimoriFoto: composición LR
Por
google iconLa República en Google

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados inicia este martes 29 desde las 2.00 p. m., en la Sala Grau del Congreso de la República, la sustentación del dictamen sobre el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo. En esta primera jornada se revisan las cuatro primeras materias de la solicitud y las cuatro restantes se abordan mañana, miércoles 30, desde las 9.00 a. m.

Comisión de Constitución EN VIVO

11:28
29/9/2026

Predictamen recomienda archivar pedido de facultades del Ejecutivo

El predictamen elaborado por la Comisión de Constitución recomienda no aprobar la solicitud de facultades legislativas presentada por el Ejecutivo y enviarla al archivo.

El documento, de 205 páginas, sostiene que el Gobierno no acreditó la urgencia para delegar estas funciones y cuestiona la amplitud y falta de precisión de las materias solicitadas.

Elige bien

Lo más visto

Notas relacionadas

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 69.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 29 de septiembre de 2026

Por Carlin | 29 de Septiembre 2026

Carlincatura del lunes 28 de septiembre de 2026

Por Carlin | 28 de Septiembre 2026

Carlincatura del domingo 27 de septiembre de 2026

Por Carlin | 27 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Comisión de Constitución EN VIVO: hoy se debate el pedido de facultades de Keiko Fujimori

Buscan voluntarios para vivir gratis en Islandia con tres comidas diarias y dos días libres a cambio de ayudar 32 horas por semana

Conciertos gratis en Lima por cierre de campaña 2026: fechas, horarios y artistas que se presentan

Política

Comisión de Ética aprueba iniciar investigación contra Milagros Santana y abre denuncias contra Julián Pérez y Catherin Palomino

Ahora Nación se reunió con el premier Galarreta para revisar el pedido de facultades horas antes de su debate en Constitución

Keiko Fujimori y Nayib Bukele se reunirán en El Salvador el 29 de octubre

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Comisión de Constitución EN VIVO: hoy se debate el pedido de facultades de Keiko Fujimori

Comisión de Ética aprueba iniciar investigación contra Milagros Santana y abre denuncias contra Julián Pérez y Catherin Palomino

Ahora Nación se reunió con el premier Galarreta para revisar el pedido de facultades horas antes de su debate en Constitución