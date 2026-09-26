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Inseguridad en Los Olivos: vecinos denuncian que túnel del paradero Caseta se convirtió en foco de delincuencia

Los vecinos de Los Olivos alertan que el paso, estrecho y mal iluminado, es utilizado por peatones y mototaxis, convirtiéndose en refugio para delincuentes.

Residentes alertan sobre robos en el túnel y solicitan mejoras en la iluminación y condiciones de seguridad para proteger a quienes utilizan este paso vehicular y peatonal.
Residentes alertan sobre robos en el túnel y solicitan mejoras en la iluminación y condiciones de seguridad para proteger a quienes utilizan este paso vehicular y peatonal.Foto: Panamericana/Composición LR
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Un túnel ubicado en las inmediaciones del paradero Caseta, en Los Olivos, genera preocupación entre los vecinos debido a sus deficientes condiciones de iluminación y visibilidad. El paso, según el reporte de Buenos Días Perú, se encuentra cerca de la Panamericana Norte, a la altura de la avenida Alfredo Mendiola, y es utilizado principalmente por peatones, motociclistas y conductores de mototaxis.

La estructura es angosta y presenta poca iluminación, mientras que en sus alrededores también se observa acumulación de desmonte y residuos. Vecinos de la zona señalan que estas condiciones habrían facilitado la presencia de delincuentes, quienes utilizarían el lugar para cometer robos y como una posible vía de escape después de perpetrar hechos delictivos.

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Túnel del paradero Caseta tiene poca iluminación y solo permite el paso de motos y mototaxis

Por sus reducidas dimensiones, el túnel ubicado debajo de la Panamericana Norte es utilizado principalmente por motocicletas y mototaxis. Los conductores recurren a este paso como una alternativa para evitar circular por la vía principal y reducir el tiempo de desplazamiento cuando existe congestión vehicular.

Las condiciones físicas del lugar también dificultan el tránsito y reducen la visibilidad. Entre los principales problemas señalados se encuentran:

  • Estructura angosta: limita el tipo de vehículos que pueden utilizar el paso.
  • Poca iluminación: genera sectores con escasa visibilidad para quienes atraviesan la zona.
  • Desmonte y residuos: se registra acumulación de materiales y basura a pocos metros del túnel.
  • Obstáculos en el paso: parte de estos residuos llega a dificultar el desplazamiento por la vía.
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Vecinos de Los Olivos denuncian robos y falta de seguridad en el túnel

Los vecinos de la zona expresaron su preocupación por las condiciones de seguridad que presenta este punto del distrito. Según sus denuncias, la poca iluminación y la reducida visibilidad habrían permitido que delincuentes frecuenten el túnel ubicado cerca del paradero Caseta.

De acuerdo con los residentes, el lugar sería utilizado para cometer robos y también podría servir como una ruta de escape luego de hechos delictivos. La preocupación se concentra en el tránsito de personas y vehículos por un espacio que presenta poca iluminación, una estructura estrecha y obstáculos en sus alrededores.

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